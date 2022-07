Grisel Vilagrasa Restifo Pediatra, Especialista en Enfermedades Infecciosas y miembro de Top Doctors. Actualmente, ejerce su labor asistencial en el departamento de Pediatría en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona.

Las infecciones respiratorias siguen siendo la mayor causa de morbimortalidad en pediatría, especialmente en pacientes con factores de riesgo como recién nacidos, inmunodeprimidos o portadores de enfermedades crónicas.

Un recién nacido es, por definición, todo aquel bebé con menos de 28 días de vida. Se utiliza este término ya que durante el primer mes de vida es donde hay más susceptibilidad de padecer distintas enfermedades respiratorias y mayor severidad, a causa de la inmadurez del sistema inmunológico del bebe.

Las infecciones respiratorias son enfermedades muy comunes y generalmente leves. La gravedad de la enfermedad dependerá si la infección se ha dado en las vías altas o en las vías bajas del aparato respiratorio.

La pandemia ha puesto patas arriba el ciclo habitual de los virus respiratorios. En la cronología clásica de aparición de estos microorganismos, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de entre el 70% y el 80% de las bronquiolitis en niños, suele aparecer en septiembre - octubre y llega a su pico máximo en diciembre. Tras él, se dispara el de la gripe y luego, pasados los peores meses del invierno, aumenta la presencia de los adenovirus, el metaneumovirus, el paramixovirus y otros coronavirus, surgiendo entre primavera y verano los enterovirus.

Los “clásicos” Virus Respiratorio Sincicial (VRS), influenza, parainfluenza y adenovirus son reconocidos por producir infecciones respiratorias con alto impacto en salud infantil, sobre todo mayor gravedad en recién nacidos y lactantes. Los rinovirus, históricamente asociados al resfrío común, actualmente son identificados como agentes de neumonía y como desencadenantes de exacerbaciones asmáticas.

Dentro de los “nuevos virus respiratorios” se encuentran Metapneumovirus Humano, Bocavirus y Coronavirus tanto el pandémico (SARS-COV2) como los endémicos.

Infecciones respiratorias

Infección vías respiratorias altas:

La infección de las vías respiratorias altas es la más común y la menos grave. Incluye todas aquellas enfermedades que surgen por la acción de un patógeno en las vías altas del aparato respiratorio, es decir, nariz, garganta y tráquea.

Los síntomas de la mayoría de estas enfermedades son la congestión nasal, tos, pérdida de apetito y, a veces, algunas décimas de fiebre. Son afecciones que no requieren de tratamiento específico, pues avanzan adecuadamente por sí solas.

El resfriado es la infección de las vías altas más común. Causado por distintos tipos de virus, el resfriado común afecta especialmente a recién nacidos, que requieren de unos 10 días para hacer desaparecer los síntomas. De prolongarse, habría que consultar a su pediatra.

De igual manera, si se observan algunos de estos síntomas, asociado a fiebre de 38 °C o superior, silbido al respirar, somnolencia o irritabilidad, tos y disminución en las tomas, son signos de alarma para ir al centro de salud más cercano.

Infección vías respiratorias bajas:

La infección de las vías respiratorias bajas es menos común pero más grave. Incluye aquellas enfermedades que se desarrollan porque un patógeno ha colonizado las vías bajas del aparato respiratorio, es decir, bronquios y pulmones.

Son afecciones más graves que requieren de tratamiento específico e incluso de hospitalización. Las dos principales enfermedades de este tipo son la bronquiolitis y la neumonía.

La bronquiolitis es una infección de los bronquiolos, las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones, que tiene mayor incidencia sobre todo en lactantes y recién nacidos.

La bronquiolitis empieza con síntomas similares a los de un resfriado común, pero a los días progresa con mayor tos, silbidos e incluso dificultad para respirar. Estos síntomas pueden prolongarse varias semanas, algunos casos según la severidad y la edad del bebe, requieren hospitalización.

La neumonía es una enfermedad grave en recién nacidos. Provocada por bacterias, virus u hongos, la neumonía es la infección de los sacos aéreos de los pulmones, que se inflaman y se pueden llenar de pus.

Transcurre con fiebre, tos constante, disminución de la ingesta, somnolencia o irritabilidad y dificultad para respirar. Puede requerir de hospitalización si los síntomas son graves, iniciando tratamiento con antibióticos en caso de que la infección sea de origen bacteriano.

Cómo proteger a un bebé recién nacido de las infecciones respiratorias

Hay cosas que sí se recomiendan para reducir la posibilidad de que el bebé sufra una infección respiratoria grave.

Lo que se recomienda:

• Lavarse las manos antes de atender al bebé.

• Si alguien en la familia tiene una enfermedad respiratoria, usar mascarilla.

• Si hay otros niños en casa, evitar su contacto con el bebé.

• Limitar las visitas.

• Evitar salidas a sitios con aglomeración de gente.

• Evitar el humo del tabaco. Se aconseja no fumar ni dejar que nadie fume en casa porque los componentes del tabaco permanecen en paredes y tejidos incluso después de ventilar. Tampoco se debe fumar cerca de ellos en espacios abiertos.

• Ventilar la casa todos los días, especialmente si hay enfermos con síntomas de catarro o gripe, y vigilar que no haga ni frío ni tampoco mucho calor.

• Prolongar la lactancia materna, de ser posible hasta los seis meses de vida.

Siendo realistas, la verdad es que cualquier bebé está expuesto a sufrir una infección respiratoria y todos tienen posibilidades de desarrollar una forma más o menos grave.

A veces es muy complicado de cumplir todas las recomendaciones teóricas, por lo que en la practica...

El lavado de manos cada vez que se atienda al bebé es la actuación mas importante. Ahora con los hábitos adquiridos en época de pandemia lo tenemos más interiorizado, pero no deja de ser muy complicado cuando se está 24 horas con él bebe, tratar de lavarse las manos lo máximo que pueda con agua y jabón o con geles hidroalcohólicos. Recomendación que debe cumplir cualquier persona antes de tocar al recién nacido.

¿Como evitar el contacto de los otros niños que hay en casa…?

La mayoría de estos gérmenes se contagian por el aire. Plantearse distancias en la misma habitación es absurdo. Sin contar con que lo peor que puedes hacer para que un hermano mayor acepte a su hermano pequeño es mantenerlo a distancia. Los pediatras somos muy insistentes en decir a los padres que los niños pequeños no deben estar en contacto con personas que están enfermas. Parece bastante lógico, La mayoría de los niños más pequeños se suelen enfermar porque el hermano mayor de 4 o 5 años está con mucosidad nasal, con tos y le da besos, lo acaricia etc. , pero tenemos que hacer énfasis en esto.. parece complicado, pero intentarlo es lo importante.

Limita las visitas: En este aspecto es en lo que más podemos intervenir.

Lo que, si es cierto que sería una locura ir con un bebé recién nacido a la inauguración de las rebajas, cumpleaños de los hermanos, centros comerciales, transporte público o espacios cerrados con mucha gente, Pero en espacios abiertos y con sentido común sin ningún problema.

Y un comentario más… no solo los virus son los causantes de infecciones respiratorias bajas en recién nacidos también y aunque no menos importante esta la tosferina, que ha perdido relevancia en estos dos últimos años de pandemia, pero que no deja de ser una patología muy grave en el recién nacido.

De hecho, la mayoría de los casos graves que vemos son bebés por debajo de los 2-4 meses, porque por encima de esa edad, con dos dosis de vacuna administradas, es raro que aparezcan formas complicadas.

La vacunación de Tosferina a las madres en el tercer trimestre del embarazo es la estrategia más importante para prevenirla. La mayoría de las madres fueron vacunadas en su niñez, pero los anticuerpos defensivos van bajando poco a poco. Y ya en edad adulta son muchas las madres y padres que los han perdido y pueden ser portadores sanos de la Tosferina. Cuando su hijo nace pueden ser precisamente los padres quienes contagien a su bebé. Pero si administramos la vacuna a la madre en el tercer trimestre del embarazo reactivamos esas defensas, que pasan al bebé a través de la placenta y le protegen así durante los primeros meses en los que, gracias a su propia vacunación, generará defensas por sí mismo.

La lactancia en la prevención de infecciones respiratorias

Otra cosa que ayuda es la lactancia materna. Con ella llegan al bebé anticuerpos de la madre que ayudan al bebé a defenderse. Y es una de las medidas preventivas más efectivas que se conocen. Lo es más en infecciones intestinales, pero también colabora evitando o reduciendo la gravedad de las respiratorias.

Finalmente, recordemos que las infecciones respiratorias se pueden tratar, pero si las dejamos pasar, no les damos importancia y no acudimos al pediatra, pueden causar complicaciones graves en los pequeños. Esperamos que estas medidas protejan al recién nacido de las infecciones respiratorias y pasar este periodo de la vida del bebe sin ningún susto.