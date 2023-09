Un estudio confirma que la psoriasis aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca

Las enfermedades cardíacas son actualmente la principal causa de muerte en España, a pesar de que en un gran número de casos es posible prevenirlas. De hecho, muchas veces el riesgo de un paciente viene determinado por otras condiciones que padece; así, tratar estas patologías puede ser clave para mejorar su salud cardiovascular.

¿Cómo se relacionan la psoriasis y el corazón?

En esta línea, un reciente estudio transversal a gran escala publicado en la revista científica publicado en la revista especializada Journal of Investigative Dermatology ha hallado que hasta un tercio de los pacientes con psoriasis grave reúne los criterios para ser diagnosticado con disfunción microvascular coronaria, lo que representa una proporción mucho mayor que la de la población general.

Este trabajo construye sobre evidencia previa que ya había arrojado pronósticos negativos para las personas con psoriasis severa y disfunción microvascular coronaria, si bien la literatura en este sentido está compuesta principalmente de investigaciones sobre cohortes reducidas.

En este caso, los autores enrolaron a 448 pacientes con psoriasis moderada a severa sin enfermedades cardiovasculares previamente diagnosticadas, y les practicaron una prueba de imagen (ecocardiografía Doppler transtorácica) para evaluar la microcirculación coronaria: es decir, la circulación por los vasos sanguíneos más diminutos del corazón, un fenómeno con una implicación fundamental en el suministro de oxígeno a los tejidos cardíacos.

Este método arrojó que hasta un 31,5% de los pacientes padecía disfunción microvascular coronaria, una incidencia bastante superior a la observada en la población general. Esto pone a estas personas en un riesgo muy superior de ciertos tipos de accidente cardíaco y enfermedad cardiovascular grave.

Según estos investigadores, este hallazgo evidencia la necesidad de evaluar la microcirculación coronaria de los pacientes con psoriasis, dado que constituyen una población especialmente vulnerable. La actuación temprana ante estos problemas puede ser fundamental para reducir el riesgo de estos pacientes de sufrir enfermedades cardiovasculares severas.

¿Qué es la psoriasis y cuáles son sus síntomas?

La psoriasis es una enfermedad cutánea de larga duración que causa enrojecimiento, escamas plateadas e irritación de la piel. Dependiendo de la forma que presente, podemos encontrar diversos tipos de psoriasis. La psoriasis pustulosa, localizada alrededor de las uñas de las manos y de los pies. Y la psoriasis seborreica que provoca que se formen escamas.

Se presenta como una erupción monomorfa, simétrica, cuya lesión elemental es muy característica; algunos de los síntomas incluyen la piel irritada, roja y con escamas; los cambios en las uñas, el dolor articular, las lesiones genitales y la caspa abundante en el cuero cabelludo.

La psoriasis no tiene cura en la actualidad, pero existen diversas opciones de tratamiento que ayudan a mantener los síntomas de la enfermedad bajo control y a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Referencias

Stefano Piaserico, Evangelia Papadavid, Annagrazia Cecere, Mauro Alaibac, Francesco Tona, Ignatios Ikonomidis et al. Coronary Microvascular Dysfunction in Asymptomatic Patients with Severe Psoriasis. Journal of Investigative Dermatology (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jid.2023.02.037

