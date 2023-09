"Los pacientes con dermatitis atópica se sienten incomprendidos"

Cerca de un millón y medio de personas tienen dermatitis atópica en España (alrededor del 3% de la población). Se trata de una cifra nada desdeñable, sin embargo, según la encuesta Mitos sobre la dermatitis atópica elaborado recientemente por Pfizer para analizar el conocimiento que la población tiene sobre esta dolencia, todavía existe una gran desinformación y muchas falsas creencias alrededor de ella.

Por ejemplo, más del 20% de los españoles dicen no saber qué es la dermatitis atópica. Además, de la encuesta se desprende que el 50% cree que la dermatitis atópica se puede curar con cremas, cuando la realidad es que es una enfermedad tratable pero no curable; y un 70% no considera que se trate de una enfermedad grave, cuando las formas de moderada a grave de la enfermedad representan alrededor del 10-20% del total de pacientes con dermatitis atópica.

Más datos significativos: uno de cada tres españoles no sabe explicar qué efectos produce esta enfermedad (más allá de los conocidos sarpullidos, picores o erupciones), un 5% considera que es solo un problema estético, un 11% de la población cree que esta enfermedad se cura sola, un 10% considera que es una enfermedad contagiosa y el 7% que solo afecta a los niños.

El doctor Pablo de la Cueva, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Infanta Leonor, charla con 20minutos sobre esta dolencia que va mucho más allá de la piel, ya que puede afectar considerablemente a la calidad de vida y a la salud mental de los pacientes.

Esta dolencia tiene una base inmunológica, ¿se sabe si hay personas más predispuestas que otras a padecerla?En la dermatitis atópica existen una serie de factores que hacen que haya más probabilidad de desarrollarlo. En primer lugar existe una base genética que aumenta la predisposición. Los antecedentes familiares constituyen uno de los mayores factores de riesgo para su desarrollo. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha encontrado un solo gen relacionado con esta enfermedad, por lo que parece tratarse de un trastorno poligénico mucho más complejo. En líneas generales, se establece que, si uno de los padres tiene o ha tenido dermatitis atópica, existe un riesgo en torno al 30% de que uno de sus hijos padezca la enfermedad. Si ambos padres la han presentado, el riesgo aumenta a más del 70%.

Los antecedentes familiares constituyen uno de los mayores factores de riesgo para su desarrollo

¿Qué tipo de pruebas se suelen realizar para diagnosticar la dermatitis atópica? Por su experiencia, ¿el paciente acude rápidamente al médico cuando aparecen los síntomas o por el contrario recurre a consulta cuando ya ha tenido varios brotes?En general no se realizan pruebas específicas para diagnosticar la dermatitis. Es un diagnóstico clínico (lesiones de la piel específicas, picor, cronicidad de la enfermedad…) y, por tanto, cobra mucha importancia el conocimiento de los profesionales sanitarios para evitar diagnósticos erróneos o tardíos. En general los pacientes (muchos de ellos niños) consultan a los distintos profesionales sanitarios , como farmacéuticos, médicos de atención primaria, pediatras, etc. A los especialistas, los dermatólogos, acuden a veces con mayores demoras por distintas razones y a veces es un problema de cara a efectuar un manejo específico lo antes posible, fundamentalmente en los casos graves. Por tanto, una buena coordinación también es tremendamente importante.

Un 3% de la población española sufre de dermatitis atópica, sin embargo, ¿cree que la población está bien informada sobre esta enfermedad y todos los síntomas que lleva asociada?La verdad es que se habla mucho de la patología pero existe una desinformación bastante paradójica. Muchas veces se banaliza la propia patología no dándole la importancia que tiene en los pacientes, que sufren una sintomatología muy desagradable y se sienten incomprendidos. Cuando el paciente llega a la consulta muchas veces no tiene una correcta información de su patología, con consejos muy diversos que no tienen evidencia científica y lo desconciertan. También es muy importante insistir en el cuidado de la piel, pero también en efectuar tratamientos con fármacos (tanto tópicos como sistémicos) cuando son necesarios para mejorar la signos y los síntomas de los pacientes.

En pacientes con dermatitis atópica grave se ha evidenciado una bajada del estado de ánimo, con cuadros de depresión

¿De qué manera limita la calidad de vida del paciente? ¿Y cómo puede a llegar a afectarle psicológicamente?La calidad de vida está muy mermada por varias razones. Las lesiones, rojas y “rugosas”, además de ser visibles, se asocian a un gran picor que condiciona una sensación desagradable, la necesidad de rascarse y lesionarse la piel, y no permite un correcto descanso. El tema de la alteración del sueño, y de la productividad asociada, condiciona un mal funcionamiento global de la persona en varias esferas de su vida. Esto condiciona, como es lógico, una mayor ansiedad y se ha evidenciado una bajada del estado de ánimo, con cuadros de depresión.

En la actualidad es una enfermedad que no tiene cura pero, ¿cuáles son los principales avances y novedades que ya se aplican en su tratamiento?Aunque no tiene cura como tal, en general suele mejorar con la edad (aunque hay casos en adultos y en algunos casos graves). Hay que trasladar positividad a pacientes y familiares porque por suerte estamos consiguiendo grandes avances en el tratamiento, gracias a un mayor conocimiento de la enfermedad. En la actualidad los grandes adelantos han llegado para los casos graves, con terapias innovadoras específicas para controlar la inflamación y el picor, tanto tratamientos subcutáneos como orales. Lo importante es que existe un gran número de tratamientos en investigación, también tópicos, que da una idea de optimismo para el futuro.

