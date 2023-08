Tintoreras en playas de España: peligros para la salud y cómo actuar si te encuentras con esta especie de tiburón

Hay tiburones en todos los mares y océanos del planeta, también en los que bañan las costas de España. El Mediterráneo es, de hecho, el hábitat de una gran cantidad de especies (hasta 80) que en primavera y verano frecuentan estas aguas. Las especies más comunes son la tintorera, la pintarroja y el cazón, pero también habitan especies como el tiburón toro o el más famoso de todos, el gran tiburón blanco.

Todos los años se producen avistamientos, también en el mar Cantábrico y en el Océano Atlántico, por sus aguas más frías y su menor actividad en las playas. Sin embargo, los tiburones no suelen acercarse a las costas donde hay actividad humana. Pero a veces...

Avistamientos y más

Se han dado casos de tintoreras que se han acercado a costas y playas españolas. En Alicante aún se acuerdan del caso de una niña de 7 años que en 2006 resultó herida grave tras ser mordida en la playa de San Juan por uno de estos ejemplares. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de los tendones del dorso de la mano y de la arteria y el nervio cubital de la palma de la misma.

Las tintoreras no son agresivas. Si se acercaron a la playa fue tal vez porque estaban heridas o desorientadas.

Muy cerca, en Benidorm, apareció en 2021 una tintorera de dos metros de longitud (pueden superar los 4 metros) buscando la orilla. Pep Amengual, ex campeón del mundo de pesca submarina, cuenta que se topó con una a la orilla en la Playa de Palma y otra vez en Cabrera. Y este mismo verano, se vio a dos tintoreras en las proximidades de la playa de la Riera de Begur, en Girona. Hubo que cerrar la playa.

Tiburón en Benidorm ahora mismo. pic.twitter.com/Tw91DJLMbQ — Laneta Sola ✨ (@LanetaSola) August 12, 2021

Pero el riesgo que pueden suponer este tipo de tiburones es mucho menor de lo que podamos pensar. Las tintoreras, que son los tiburones que se han acercado a las playas españolas, no son agresivas. Si se acercaron fue tal vez porque estaban heridas o desorientadas.

Cómo actuar si aparece una tintorera

De acuerdo, no suele pasar, pero si estamos en el agua y de repente nos sorprende un tiburón, ¿qué debemos hacer? Básicamente, no perder la calma, que es lo más difícil.

Si una tintorera ha mordido a un ser humano en alguna ocasión ha podido ser porque tienen muy mala vista

Si podemos, si no estamos aguas adentro, debemos salir del agua suavemente. Es muy poco probable que la tintorera vaya hacia nosotros, de modo que en el agua no hay que hacer movimientos bruscos y por supuesto no hay que intentar ahuyentar o agredir al animal.

Una tintorera en la playa de Orihuela Costa, en Alicante. ARCHIVO

Porque aunque la tintorera es un depredador carnívoro, su dieta la forman moluscos, cefalópodos, peces pequeños y hasta pájaros, pero ni siquiera delfines o focas. Si han mordido a un ser humano en alguna ocasión ha podido deberse a que tienen muy mala vista. Pueden morder para saber si somos la presa que busca.

Un gesto internacional de aviso

En suma, hay pocos motivos para el pánico. Además, si se da el caso, los socorristas prohíben el baño el tiempo que sea necesario: izan la bandera roja y prohíben la entrada al agua, y seguidamente se evacua la zona que sea necesaria.

Si somos la primera persona en avistar a la tintorera podemos avisar de su presencia con un gesto internacional: ponemos la mano en la cabeza con los dedos estirados y juntos, simulando la aleta dorsal del tiburón.

