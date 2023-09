El suicidio, primera causa de muerte entre los jóvenes españoles: "Nadie dice que quiere quitarse la vida para llamar la atención"

La mayoría de las personas en la franja entre los 12 y los 29 años de edad que mueren actualmente en España lo hacen por su propia mano. Este dato, acreditado por una miríada de instituciones, revela una obligación como sociedad: la de redoblar los esfuerzos hasta que ningún joven, ninguna persona, desee quitarse la vida.

Según explica a 20minutos el psicólogo y divulgador Antonio Mengual, "Hubo un informe que tuvo mucha repercusión, el Informe sobre la evolución del suicidio en España en la población infantil y juvenil, con datos de los años 2000 a 2021. Fue bastante preocupante porque reflejó un aumento del 32,35 % entre el 2019 y el 2021"

"La pandemia sacó a la luz muchas cosas"

"El porqué de este aumento", prosigue, "no se sabe. Se achacó al covid, pero simplemente la pandemia sacó a la luz muchas más cosas que no estaban funcionando".

Y opina: "Es como lo que ocurrió con los divorcios. Aumentaron, pero se acabaron divorciando matrimonios rotos, no fue el covid el que los rompió".

Hay una serie de problemáticas que afectan a la población más joven y que, sostiene este experto, pueden no ser tan fáciles de apreciar a simple vista. "Cuando eres adolescente", arranca, "la vida es complicada. Los adolescentes experimentan fuertes sentimientos; presión social, estrés, muchas emociones, mucha presión a veces familiar para que estudien, trabajen… cada vez tienen más presión, sobre todo presión social".

A esto se suma una serie de factores que incrementan el riesgo de cada joven. Por ejemplo, Mengual cita los antecedentes de maltrato físico, emocional, la omisión de cuidados por los progenitores (una situación, defiende, agravada por el hecho de que ambos padres tengan que trabajar para sostener económicamente a las familias) y problemáticas puramente contemporáneas como son el ciberacoso.

"No lo hacen para llamar la atención"

Aún teniendo en cuenta que efectivamente hay características que pueden señalarnos a aquellos jóvenes que estadísticamente pueden tener mayor riesgo, no debemos olvidar que los problemas de salud mental son complejos y tienen una gran dimensión individual, y en ocasiones pueden parecer invisibles. Es vital dar importancia a cualquier señal, y sobre todo nunca minimizar las expresiones de los niños o adolescentes en este sentido: "si un niño verbaliza que se quiere quitar la vida, debemos tomarlo en serio. No lo hace para llamar la atención", afirma el psicólogo.

Antonio Mengual CEDIDA

"Hay que llevarlo a un profesional inmediatamente, en este tipo de casos, es muy importante que alguien cualificado hable con él", enfatiza.

"Si un niño o un adolescente verbaliza que se quiere quitar la vida, debemos tomarlo en serio"

Y detalla: "Muchas de las cosas que se pueden ver en síntomas de que se quieren suicidar son similares a los que sufren en la depresión. Y es importante estar pendientes. Señales como que el niño o el joven no quiera salir de casa, que se pelee con todos los amigos, que presente actitudes violentas, uso de drogas o bebidas alcohólicas, abandono de la apariencia personal, cambios bruscos en la forma de ser...".

"Cada vez se va más al psicólogo"

Afortunadamente, y tal y como destaca este psicólogo, no hay que perder de vista que cada vez existe una mayor concienciación respecto a la importancia de cuidar la salud mental, lo que de hecho puede estar detrás del aumento de las cifras. "Los jóvenes", dice, "cada vez piden más ayuda profesional. Hay más conciencia y la gente cada vez va más al psicólogo: muchos ya no esperan hasta llegar al límite para pedir ayuda. Esto se traduce en un aumento de diagnósticos, lo que no debe entenderse necesariamente como que haya más personas enfermas".

En cierto modo, este aumento de la concienciación es el fruto de una labor que se viene realizando en los últimos años por parte de numerosos profesionales, asociaciones de pacientes o incluso las propias administraciones de salud pública. Según destaca Mengual, "en España se realizan muchísimos eventos para la prevención del suicidio, y hay muchísimas asociaciones que trabajan para visualizar el suicidio y su prevención".

"A nivel social", prosigue, "se está haciendo una labor esencial, fundamental, y las redes sociales también están ayudando en esto... aunque a veces sea más fácil ver lo malo".

"Sigue habiendo un estigma", admite, "pero cada vez se somos más personas las que hablamos y concienciamos sobre la importancia de la salud mental. Es más accesible para todos llegar a esa información y se logra tomar conciencia sobre maltrato, abusos, suicidios... ".

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.