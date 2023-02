El riesgo de suicidio se incrementa con la latitud, según un estudio

En los últimos daños el número de muertes por suicidio ha venido aumentando anualmente; las estimaciones actuales calculan que casi 800.000 personas se quitan la vida cada año. Esto ha impulsado a muchos investigadores a investigar factores de riesgo de diversa naturaleza; médicos, genéticos, socioeconómicos, ambientales...

Latitud y suicidio

En esta línea, y coincidiendo con cierta evidencia previa que ha relacionado la exposición a la luz solar con diversos parámetros de la salud mental, un reciente estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Pusan (Corea del Sur) ha buscado relacionar la exposición acumulada a la luz solar (en función de la latitud geográfica: a medida que la latitud aumenta, la exposición acumulada disminuye) con la prevalencia del suicidio.

Como publican estos autores en el medio especializado Asian Journal of Psychiatry, con este fin realizaron una revisión sistemática y un meta-análisis de 20 estudios publicados al respecto entre 1982 y 2020. A continuación, calcularon la prevalencia del suicidio por cada 100.000 personas y sus tendencias en base a factores como la latitud, el género, la edad, las regulaciones sobre armas de fuego y la renta.

Así, comprobaron que la prevalencia global del suicidio era de 13.34, y que aumentaba conjuntamente con la latitud; de hecho, hasta un 27% de la prevalencia se correspondía con los cambios en la latitud.

Otros factores

Los autores también subrayaron que la prevalencia del suicidio es mucho más alta en los hombres que en las mujeres, pese a que estas últimas tenían bastante más probabilidad de mostrar tendencias suicidas. Estas diferencias por género, hipotetizan, podrían deberse a diferencias en la mortalidad de los métodos escogidos para el suicidio, las tasas de depresión, el abuso de alcohol y a los tabús culturales entre los géneros.

Igualmente, hallaron que la prevalencia del suicidio se elevaba con la edad, lo que creen que podría estar influido por el aumento en el riesgo de aislamiento social, pobreza económica y problemas de salud con la edad. Otra cuestión interesante es que las tasas de suicidio era similar en los países con regulaciones estrictas sobre la tenencia de armas y en los que carecían de este tipo de normas, pero que el suicidio con arma de fuego era mucho más común en los segundos.

Referencias

Seongjun An, Sungju Lim, Hyun-Woo Kim, Hyung-Sik Kim, Dongjun Lee, Eunjeong Son, Tae Woo Kim, Tae Sik Goh, Kihun Kim, Yun Hak Kim. Global prevalence of suicide by latitude: A systematic review and meta-analysis. Asian Journal of Psychiatry (2023) DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajp.2023.103454.