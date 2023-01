Las restricciones en el acceso al aborto aumentan el riesgo de suicidio en las mujeres jóvenes, según un estudio

El pasado mes de junio, marcando un hito histórico en la historia de la jurisprudencia estadounidense, el Tribunal Supremo del país emitió el fallo Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, que revertía el la decisión Roe v. Wade de 1973. De esta manera, dejó de considerar el aborto como un derecho constitucional, dejando en manos de los Estados la regulación del acceso al mismo.

Así, se ha generado una situación en la que diversos territorios dentro del país tienen legislaciones diferentes en este sentido. Ahora, un estudio publicado en el prestigioso medio académico JAMA Psychiatry ha concluido que los distintos modelos tienen efectos diferenciados sobre la salud mental de las mujeres jóvenes.

Un aumento en el número de suicidios

Los autores del trabajo, adscritos a la Universidad de Pennsylvania, consideran que las restricciones en el acceso al aborto pueden suponer un estresor para las mujeres en edad reproductiva, y como tal podrían contribuir a la carga de la enfermedad mental y a un riesgo incrementado de suicidio.

Con el fin de comprobar esta hipótesis, emplearon datos de distintos Estados del país entre 1974 y 2016, teniendo en cuenta los distintos momentos en los que emitieron legislación relativa al derecho al aborto. Después, analizaron las tasas de suicidio en la población de mujeres en edad reproductiva de esos territorios a través del tiempo, comparando las que se daban en momentos y lugares de legislación más restrictiva con las que se producían en contextos en los que la legislación era más laxa.

Mediante este método, determinaron que, comparativamente, las mujeres en edad reproductiva que experimentan este tipo de legislación viven un aumento significativo en su riesgo de suicidio: de media, el número de suicidios en etsa demografía aumentaba un 5,81% cuando estaba en vigor una ley restrictiva con el acceso al aborto.

Una asociación robusta, aunque no necesariamente causal

Posteriormente, los investigadores llevaron a cabo el mismo análisis en mujeres por encima de la edad reproductiva (entre 45 y 64 años) y encontraron que el efecto no se replicaba en esta demografía. De la misma forma, si se analizaban otras causas de muerte comunes en mujeres en edad reproductiva, como accidentes de tráfico, no se observaba ningún aumento estadísticamente relevante.

Uno de los aspectos que destacan los autores es que la metodología no se considera válida para inferir una relación causal entre los dos fenómenos estudiados (esto es, la legislación en materia de acceso al aborto y el aumento en la tasa de suicidios). No obstante, sí que apunta a una asociación robusta, aunque sea necesario tener en cuenta posibles variables que puedan influir en ambos aspectos en futuras investigaciones.

Por otra parte, también subrayan que el hallazgo tiene implicaciones clínicas, a nivel de políticas públicas y éticas. Concretamente, reconocer la relación puede cambiar el modo en el que los proveedores de atención sanitaria aconsejan a los legisladores en materia de derechos reproductivos; igualmente, apunta a la necesidad de poner en marcha mejores políticas de prevención del suicidio y añade datos a tener en cuenta al abordar el debate ético en torno a la legislación sobre el aborto.

Referencias

Jonathan Zandberg, Rebecca Waller, Elina Visoki et al. Association Between State-Level Acess to Reproductive Care and Suicide Rates Among Women of Reproductive Age in the United States. JAMA Psychiatry (2022). DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2022.4394