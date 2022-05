Amaia se ha llegado a marear varias veces en la calle por la regla. Lucía tiene unos dolores "tan insoportables" que ir a trabajar en esas condiciones es para ella un "verdadero infierno". Y María no puede ni levantarse de la cama el primer día del periodo.

Sus historias están ahora de actualidad gracias a la ley del aborto que previsiblemente se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo martes, pues ha puesto sobre la mesa varias realidades, no solo el derecho a interrumpir el embarazo.

Entre ellas, los dolores menstruales fuertes, esos que incapacitan tanto a quienes los sufren que no son capaces de hacer vida normal. De esa realidad ha surgido, precisamente, uno de los puntos clave de la nueva ley: conceder bajas laborales a esas mujeres que sufren reglas dolorosas, un problema -denominado dismenorrea- que afecta al 10%-15% de mujeres en edad fértil, según estimaciones médicas.

La medida ha generado bastante revuelo incluso en el seno del Gobierno, que finalmente llegó a un acuerdo el viernes para que no haya un mínimo de días y para que sea la Seguridad Social la que se haga cargo del coste, pero hasta ese momento miembros del Ejecutivo como la vicepresidenta Nadia Calviño mostraron su rechazo al asegurar que aprobar algo así sería "estigmatizante".

"La regla no tiene que doler"

"Es una polémica creada desde el punto de vista político, no sanitario", asegura a este medio Lorenzo Armenteros, portavoz de la SEMG (Sociedad Española de Médicos de Familia) y responsable del grupo de trabajo de Salud de la Mujer. "Llevamos dando bajas de este tipo desde hace mucho tiempo. No es muy frecuente, pero en casos con el periodo muy doloroso ya se hace. Lo suyo es que no sea un tema tan oculto y que lo utilicen más mujeres".

Las madres han dicho siempre que la regla duele, pero no. Hay una inercia a aguantar ese dolor que no debería ser así

Para Armenteros, las bajas laborales por este motivo "se utilizan poco, principalmente por miedo a las empresas y también por las madres que han dicho siempre que la regla duele, pero no. Hay una inercia a aguantar ese dolor que no debería ser así".

Con él coincide Carmen Yelo, ginecóloga del hospital MD Anderson Cáncer Center: "El mensaje que hay que transmitir es que las reglas no deberían ser dolorosas. Si tienes te incapacita, te tiene que ver un ginecólogo. No nos tenemos que conformar con que es un dolor de regla y ya está. Si necesitas 3 días de estar en casa todos los meses o tomar antiinflamatorios de manera regular, necesitas que te vea un especialista, que valore cuál es la causa de tu dolor y te ponga tratamiento. La regla puede molestar porque son contracciones del útero, pero no tiene que doler".

Endometriosis, principal causa

Lo cierto es que hay tantos tipos de regla como mujeres en el mundo: cada una lo sufre a su manera. "El dolor menstrual", detalla Armenteros, "es habitual, pero puede ir desde soportable hasta invalidante". Es decir, están quienes la sufren casi sin dolores y quienes viven una vez al mes pegadas al Ibuprofeno.

Según un estudio publicado en 2021 por Kantar y la consultora de comunicación LLYC, un 49% de las españolas había sufrido en los últimos seis meses dolor menstrual, un fenómeno conocido como dismenorrea, que puede ser primaria o secundaria.

Principalmente las causas de dolor importante con la regla están relacionadas con la endometriosis

Mientras que la dismenorrea primaria se refiere a la presencia de dolor abdominal recurrente sin enfermedad demostrable, la dismenorrea secundaria ocurre por culpa de una enfermedad que explicaría los síntomas.

Así, detrás de reglas dolorosas puede ser que no haya ninguna causa aparente, pero también puede ser la punta del iceberg de problemas de salud como la endometriosis, los miomas uterinos, anomalías uterinas u otras patologías hormonales, entre otras, tal y como explica desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) José Eduardo Arjona, en declaraciones a Efe.

"El ovario poliquístico no tiene por qué dar ovulaciones dolorosas en principio, aunque puede pasar que alguna regla sea más abundante y moleste más. Pero, principalmente, las causas de dolor importante con la regla están relacionadas con la endometriosis", detalla por su parte Carmen Yelos, ginecóloga. "Se trata de una enfermedad benigna que no sabemos por qué crea depósitos de tejido endometrial fuera del útero. A veces estos depósitos se ven en los ovarios, en la pelvis o a veces incluso fuera, en el abdomen, o en otras localizaciones. Esos depósitos por actividad hormonal se inflaman y provocan dolor con la regla, con las relaciones sexuales... A veces tenemos que controlarlos porque, si hacen implantes importantes, pueden requerir tratamiento quirúrgico", asegura la doctora.

Es una enfermedad infradiagnosticada porque se tarda un mínimo de tres años hasta que se diagnostica

Una enfermedad "infradiagnosticada"

Durante años, esta enfermedad ha pasado desapercibida precisamente por la falsa creencia de que la regla duele. Así, miles de mujeres han ido de un médico a otro dando tumbos con dolores insoportables sin saber exactamente qué les pasaba. A día de hoy, afortunadamente, los médicos son capaces de identificarlo y tratarlo.

"Lo importante es que lleven un buen control y un buen seguimiento", continúa Yelo. "Normalmente les ponemos tratamiento con anticonceptivos, porque te dejan los ovarios en reposo, entonces esos depósitos no están estimulados por efecto hormonal, no crecen y no dan más problemas".

"El principal problema", explica por su parte Armenteros, es que "se trata de una enfermedad infradiagnosticada porque se tarda un mínimo de tres años hasta que se diagnostica".

En cualquier caso, tanto si se trata de dismenorrea primaria como secundaria, los expertos abogan por poner tratamiento.