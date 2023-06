¿Se puede contraer la tuberculosis por comer carne o leche contaminada? Todas las claves sobre la enfermedad

Los productos alimentarios que podemos comprar en cualquier supermercado pasan siempre por una exhaustiva cadena de controles sanitarios que garantizan la máxima seguridad sanitaria posible. Esto es vital para nuestro propio bienestar, ya que existen ciertas enfermedades muy serias que se pueden contraer por el consumo de alimentos contaminados, especialmente de origen animal, y más adelante iniciar una cadena de transmisión en humanos.

La tuberculosis bovina, causada por la bacteria Mycobacterium bovis, es un ejemplo claro. Por ello, la mayoría de países tienen estrictas regulaciones sobre los controles veterinarios que deben pasar las reses antes de llegar a la cadena de consumo humano.

¿Cómo se contrae la tuberculosis bovina?

Esta infección, aunque está causada por un patógeno diferente al que causa normalmente la tuberculosis humana (M. tuberculosis) también puede causar una enfermedad severa en humanos, que afecta a los pulmones, los ganglios linfáticos y otras partes del cuerpo. Además, como recoge el Centro de Control de Enfermedades norteamericano (CDC), en algunas personas el cuadro no aparece inmediatamente, sino que permanece latente y puede manifestarse mucho tiempo después.

En la actualidad, la tuberculosis bovina representa un porcentaje pequeño de los casos en humanos, gracias en gran medida a décadas de estrictos controles. Otrora, no obstante, la transmisión de la enfermedad a través de la carne y los productos lácteos contaminados fue común en muchas partes del mundo.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la enfermedad puede contraerse a través de heridas abiertas o por la inhalación de la bacteria exhalada por los animales infectados, las personas que trabajan con ganado bovino y otras especies animales son especialmente susceptibles de contraerla. Igualmente, existe constancia de la transmisión entre personas, principalmente por las toses y estornudos de los infectados.

¿Qué síntomas provoca? ¿Cómo se trata?

Los síntomas en humanos, en cualquier caso, son similares a los que provoca la infección por M. tuberculosis. Así, incluyen algunos como fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, tos, enfermedad gastrointestinal, dolor abdominal o diarrea. Sin tratamiento, puede resultar letal.

La tuberculosis vacuna puede ser resistente a varios de los antibióticos comunes, incluyendo la pirazamida, por lo que se puede emplear una combinación de varios fármacos diferentes.

El problema de la resistencia a los antibióticos

En los últimos años, algunos estudios científicos han ido encontrando nuevas cepas resistentes a otros fármacos antaño eficaces. Por ejemplo, una investigación publicada en el medio especializado Transboundary and Emerging Diseases en 2022 concluyó que más del 17% de las cepas detectadas en China era resistente a al menos un fármaco, e identificó varias variaciones genómicas asociadas a riesgos incrementados de adquisición de resistencia a los antibióticos.

Otro trabajo, publicado en este caso en la revista científica BMC Veterinary Research en 2018, encontró que varias cepas de M. bovis que causaban enfermedad en humanos aisladas en Túnez mostraban resistencia a la estreptomicina, uno de los tratamientos más frecuentes para la tuberculosis en humanos.

¿Cuál es la situación en España?

Aunque en la actualidad los controles en España y en Europa son rigurosos, cabe destacar que España se encuentra entre los tres países europeos más afectados por las tuberculosis zoonóticas (principalmente causadas por M. bovis y M caprae, como recoge el informe de zoonosis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicado en 2023 y relativo a 2021. En aquel año, se detectaron en nuestro país 29 infecciones en humanos por M. bovis.

Según cita un artículo publicado en 2022 en el medio académico Frontiers in Microbiology, en los últimos años la prevalencia de la enfermedad se ha mantenido estable en las reses españolas pese a los esfuerzos destinados a la erradicación, en parte debido a la transmisión cruzada con varias especies salvajes.

