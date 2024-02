Los riesgos para la salud del rosin, la droga derivada del cannabis que han detectado en España

La Policía Nacional ha desmantelado en el municipio de Arona (Tenerife) el primer laboratorio detectado en España de nueva sustancia estupefaciente conocida como rosin (literalmente, resina o colofonia). Se trata de un concentrado de hachís, a menudo de gran pureza y potencia.

¿Qué es el rosin?

Tal y como explica el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos (NIDA), los concentrados de cannabis son preparaciones a partir de los tricomas de la planta, una suerte de pilosidades que recubren sobre todo las flores y que producen muchos de los componentes activos (como el tetrahidrocannabinol o THC). Aislando esta parte de la planta del resto de la materia vegetal, se obtienen productos de gran potencia y potencia gracias a una concentración muy alta de compuestos activos.

Aunque existen métodos para lograr esto que implican el uso de disolventes de varios tipos, en el caso del rosin se usan sólo procesos de filtrado, desecado, procesado en seco, prensado y congelación. Esto evita en gran medida la presencia de contaminantes en el producto final, con lo que los riesgos que implica para la salud, en principio (y salvo que la preparación se adultere posteriormente) se corresponden principalmente con los del consumo de cannabis (en grandes dosis, debido a la elevada concentración de componentes psicoactivos) y al método de inhalación o ingestión.

Altas concentraciones de cannabis y psicosis

Según recuerda la misma fuente, el consumo de cannabis en todas sus formas se asocia a efectos adversos para la salud. Un estudio publicado en el medio científico Addiction recientemente encontró que está relacionado, por ejemplo, con mayores probabilidades de sufrir enfermedad cardiovascular (eso sí, cabe apuntar que el trabajo no distinguía según el método de consumo, por lo que la presencia de combustión puede jugar un papel importante).

De la misma manera, sabemos que el cannabis, especialmente durante las intoxicaciones agudas graves (como las que puede facilitar precisamente el uso de productos de gran pureza como el rosin) puede causar sintomatología psicótica (alucinaciones, delirios...) transitoria. Por ello, se piensa que podría acelerar la aparición o empeorar los síntomas en personas que ya reúnen otros factores de riesgo, especialmente genéticos, de trastornos psicóticos como la esquizofrenia.

En esta línea, hay que recordar que, de acuerdo con el mayor estudio publicado a fecha de mayo de 2023 (en la revista académica Psychological Medicine de la Universidad de Cambridge), concluía que hasta una quinta parte de los casos de esquizofrenia en varones jóvenes se relacionaban con el diagnóstico de trastorno por uso de cannabis.

Los riesgos de fumar

Por otra parte, disponemos de evidencias sobradas de que el consumo de marihuana y cannabis está ligado a la aparición de diversos trastornos de tipo respiratorio, enfermedades bronco-pulmonares y un buen número de cánceres

No obstante, como explica el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, estos riesgos aparecen en todo caso en el que existe combustión como parte del método de administración (la instancia más evidente es al fumar tabaco).

Hasta ahora no existen muchos trabajos que hayan estudiado el impacto de otros medios de administración (como la vaporización, frecuentemente empleada para el consumo de concentrados) en el cáncer; sí que tenemos indicios (como recoge el medio Journal of Adolescent Health) de que pueden tener complicaciones respiratorias.

Finalmente, de lo que sí que existen pruebas es de que ciertos componentes del cannabis pueden resultar beneficiosos en el abordaje de algunos síntomas del cáncer y efectos secundarios de los tratamientos, lo que ha motivado la aprobación de algunos fármacos elaborados con estos principios activos en el país norteamericano. Eso sí, hay que aclarar que estos usos están sujetos a indicaciones muy concretas y deben ser supervisados por profesionales.

