Sanidad regulará el cannabis medicinal para personas con dolores: fecha prevista y qué se sabe hasta ahora

Fue el 26 de enero de este mismo año cuando el Ministerio de Sanidad, a día de hoy liderado por la recién estrenada en el cargo Mónica García, regulará el cannabis de uso terapéutico durante esta legislatura. Según anunció el Gobierno, el plan es poner en marcha una nueva normativa "en los próximos meses". Sin embargo, la regulación del uso terapéutico del cannabis no es una iniciativa nueva.

El Congreso de los Diputados ya lo debatió en una subcomisión creada ad hoc en 2022; y hace poco más de dos semanas, la también portavoz del Ejecutivo avanzó que su departamento ha elaborado un borrador de Orden Ministerial tras reunirse con la dirección de la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). De hecho, García ha asegurado que la nueva normativa se impulsará "de la mano" de las conclusiones que salieron de esa subcomisión de la Cámara Baja, y "de acuerdo con la evidencia disponible y las garantías que rodean a todo producto terapéutico".

"España no puede permanecer al margen de los avances internacionales en este campo, y por ello, es imperativo abordar esta cuestión con rigor científico, responsabilidad ética y sensibilidad social", defendió la ministra en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde avanzó otras medidas, como la financiación de gafas y lentillas. El objetivo no es otro que "la gente no tenga que echar mano al bolsillo cuando se necesite de una prestación".

Cómo funcionaría la regulación del cannabis medicinal

El 27 de junio de 2023, la comisión de Sanidad y Consumo del Congreso dio luz verde a legalizar esta sustancia con fines terapéuticos. El dictamen aprobado propone regular esta sustancia para aliviar el dolor y los efectos de los tratamientos de algunas patologías, como el malestar después de la quimioterapia, tal y como señalan desde Newtral.es

En cualquier caso, los profesionales sanitarios serían los únicos que pudieran realizar la prescripción en un contexto que se especifica ha de ser "libre de potenciales conflictos de interés", en particular los médicos especialistas. De esta manera, el texto señala que se debe promover la formación en el uso del cannabis medicinal entre los profesionales de la medicina.

Además, el dictamen da luz verde al uso de la flor de cannabis -más conocida como 'cogollos de CBD'- o "preparados de otro tipo que estén disponibles en países de la Unión Europea” dentro del uso medicinal. Eso sí, siempre y cuando se encuentren dentro de “proyectos experimentales".

¿En qué casos estará permitido el uso de esta sustancia?



Tipo de personas: El informe refleja que el cannabis medicinal estará indicado para personas con dolor oncológico, endometriosis, espasticidad y esclerosis múltiple, "algunas formas de epilepsia", náuseas y vómitos debido a la quimioterapia, y dolor crónico no oncológico. No obstante, plantea que se pueda ampliar a otros casos terapéuticos cuando los estudios "aporten indicios consistentes".

Los tratamientos con extractos o preparados estandarizados de cannabis tendrán una duración “definida y controlable”. Los especialistas podrán mantener el tratamiento según los resultados y siempre que sea conveniente. Investigación "de calidad": A pesar de las conclusiones aprobadas, el dictamen reconoce que la evidencia científica respecto a los usos terapéuticos del cannabis medicinal y de sus productos es "limitada", y apuesta por una investigación "de calidad" en este ámbito con el objetivo de que la información generada sea "la base en la toma de decisiones".

