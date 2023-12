El efecto del cannabis en los bebés cuando se consume en el embarazo, según un estudio

Hay sustancias que hacen saltar todas nuestras alarmas, las percibimos como peligrosas y eso hace que en muchas ocasiones se evite su consumo, sin embargo, esto no siempre es así. Por ejemplo, en el caso del cannabis esto no sucede, no existe una percepción de riesgo, lo que hace que España sea uno de los países con mayor porcentaje diario de usuarios diarios de cannabis.

El 15% de la población española entre 15 y 64 años piensa que el consumo de cannabis no tiene consecuencias (según datos recogidos en la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ESTUDES 2022). En caso de embarazo, esto resulta todavía más peligroso, porque las consecuencias no las sufrirá solo quien consume, también el bebé.

Cannabis durante el embarazo: así afecta a los bebés

Aunque sea lo primero que nos viene a la mente, no solo se consume cannabis durante el embarazo como manera de drogarse, para muchas personas embarazadas, es una manera de calmar las náuseas que en ocasiones se producen durante este proceso, así como la ansiedad. Muchas veces se recurre al consumo de cannabis sin ser consciente de las consecuencias que puede tener para el bebé.

Ahora, un equipo de investigadores de la Universidad Central de Michigan han querido analizar no solo los efectos del consumo, sino también cómo afectan al desarrollo del bebé según el momento del embarazo en el que se produce el consumo. Su estudio, publicado en Frontiers in Pediatrics, demuestra que incluso cuando el consumo solo se produce durante el primer trimestre, tiene consecuencias para el desarrollo fetal.

En concreto, el peso del bebé se reducía significativamente, en unos 150 gramos de media. Si el uso continúa en el segundo trimestre, se aprecia además una disminución notable de la circunferencia de la cabeza. Un uso continuado produce deficiencias mayores. “Estos hallazgos son importantes, ya que el tamaño del recién nacido es uno de los predictores más fuertes de la salud y el desarrollo del niño en el futuro”, explica Phoebe Dodge, una de las autoras principales del estudio.

Este estudio no tiene en cuanta la cantidad de cannabis consumido durante el embarazo o la frecuencia de su consumo, solo las etapas en las que era empleado. Sus conclusiones parecían confirmar las de estudios previos y muestra que el consumo ocasional puede reducir el crecimiento fetal del mismo modo que el continuado durante el embarazo. No obstante, el estudio no pudo concretar si un consumo más intensivo producía resultados más notables.

En general, la recomendación es dejar el cannabis antes de quedarse embarazada, sobre todo si es algo buscado. En caso de no ser posible, lo mejor sería dejar de fumar lo antes posible después de quedar embarazada.

Otras consecuencias en el desarrollo del niño

No son los únicos estudios relacionados con este tema, en trabajos anteriores también llegó a la conclusión de que el consumo de cannabis tras la quinta o sexta semana podrían hacer que los bebés fueran más propensos a desarrollar problemas de salud mental durante la adolescencia temprana.

Algunos estudios han vinculado el consumo de cannabis por parte de la madre con problemas de comportamiento en el niño, así como con déficits en la comprensión del lenguaje, la percepción visual, la atención o la memoria. Se ha estudiado si puede estar relacionado con problemas de atención, autismo o pensamientos delirantes, pero en estos casos no se han podido demostrar.

El THC, el principal compuesto psicoactivo de las plantas de cannabis, pasa al flujo sanguíneo de la madre tanto si se fuma como si se come, se aspiran sus vapores o se tiene contacto a través de aceites o ungüentos, por lo que a través de la placenta, llegará al feto.

