Así es como fumar marihuana aumenta tu riesgo de sufrir un infarto o un ictus

Las enfermedades cardiovasculares son actualmente la principal causa de muerte en España, a pesar de que muchos casos serían prevenibles cambiando algunos hábitos que aumentan el riesgo.

Precisamente, existe un inmenso volumen de literatura científica que documenta la relación existente entre la dieta, el tabaquismo, el estrés o el sedentarismo con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares como el infarto o el ictus. Más recientemente, muchos estudios están añadiendo un nuevo factor de riesgo a esta lista: el uso de cannabis.

Hasta un 60% más de riesgo

En esta línea, un nuevo estudio publicado recientemente en la revista académica Addiction y realizado en base a la información recogida en cinco bases de datos sanitarias de Canadá ha encontrado que las personas con trastorno por uso de cannabis tienen más probabilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular que aquellas que no consumen la sustancia.

Concretamente, entre las personas sin historial de enfermedad cardiovascular previa, aquellos con el trastorno por uso de cannabis tenían un 60% más de riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un ictus o en general un evento cardiovascular que el resto de la población.

La asociación es mayor de la que se esperaba en base a investigaciones previas, lo que enfatiza la necesidad de mantener una vigilancia especial sobre las personas con el trastorno. Igualmente, apuntan los autores, subraya la importancia de que los consumidores estén informados de cada a moderar su uso de la sustancia y a someterse a chequeos de salud con cierta regularidad.

Por otro lado, y a medida que cada vez más países se suman a la corriente de regular el uso medicinal o recreativo de la sustancia, evidencia la necesidad de más investigaciones exhaustivas y honestas sobre las implicaciones del uso del cannabis para la salud, por ejemplo centrándose en los mecanismos por los que podría aumentar el riesgo cardiovascular de las personas.

¿Por qué el cannabis perjudica la circulación?

No hay que perder de vista que, por la naturaleza de este trabajo, no proporciona evidencia sobre una relación de causalidad entre los dos fenómenos (el riesgo cardiovascular y el trastorno por uso de cannabis, sino una mera asociación estadística. Aún así, ya existen diferentes teorías sobre de qué modo el consumo de cannabis puede resultar perjudicial para la salud y el funcionamiento del sistema circulatorio humano.

Por ejemplo, una de ellas es el hecho de que el modo más habitual de consumir la sustancia es fumando (lo que implica combustión y, por tanto, inhalación de una serie de subproductos químicos tóxicos en forma de humo.

Otra cuestión relevante es que el consumo de las sustancias psicoactivas presentes en el cannabis se sabe que puede desencadenar taquicardia estados de ansiedad, que afectan de manera importante a la función cardíaca.

Referencias

Annes Bahji, Josh Hathaway, Denise Adams, David Crockford, E Jennifer Edelman, Michael D. Stein, Scott B. Patten. Cannabis use disorder and adverse cardiovascular outcomes: A population-based retrospective cohort analysis of adults from Alberta, Canada. Addiction (2023). DOI: https://doi.org/10.1111/add.16337

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.