Cómo evitar náuseas y vómitos matutinos durante el embarazo

El embarazo es un período de cambios en el organismo, por lo que es normal que experimentemos algunas molestias durante esta etapa. Una de las más comunes son las náuseas y los vómitos, que son resultado de los cambios hormonales propios de este proceso.

Las náuseas y vómitos, más específicamente, son típicos del primer trimestre del embarazo y suelen presentarse por la mañana, al poco tiempo de despertarnos. Mientras no se acompañen de otros síntomas, por tanto, no deberían suponer un motivo de preocupación.

Esto no quiere decir que no sean desagradables. Afortunadamente, hay una serie de precauciones que pueden ayudarnos a prevenirlas o, al menos, a minimizarlas dentro de lo posible.

Cómo y cuándo comer

El primer aspecto al que conviene prestar atención si lo que buscamos es evitar las náuseas y los vómitos propios del primer trimestre del embarazo es a cuánto, cómo y cuándo comemos. Ajustar nuestros hábitos, en este sentido, puede resultar muy eficaz.

Por ejemplo, muchas mujeres notan una mejoría cuando adoptan un horario en el que comen entre cuatro y cinco veces al día, reduciendo sin embargo la cantidad que comen cada vez.

También puede ser importante tratar de comer despacio y con tranquilidad. No masticar correctamente los alimentos puede contribuir a que nos sienten mal.

Por otra parte, y aunque en vista de estas molestias puede que no sea lo que más nos apetezca, es conveniente comer lo que se pueda por el desayuno. Incluso, puede ser una buena idea tener algún tentempié a mano para tomar en la cama 15/20 minutos antes de levantarnos.

Finalmente, es recomendable evitar comer justo después de hacer ejercicio, hacer ejercicio justo después de comer e incluso tumbarse nada más comer. Realizar la digestión de pie o sentadas puede ayudar a evitar la aparición de náuseas.

¿Qué comer?

Lo que comemos también influye en la aparición de esta particular molestia. Por desgracia, no obstante, aquí no hay una receta universal, sino que cada persona tendrá que ir viendo cómo le sientan determinados alimentos.

A nivel general, si que es cierto que muchas mujeres reportan que les sientan mal los alimentos muy ricos en grasa, como aquellos fritos o rebozados, o que contienen muchas especias o hierbas aromáticas.

De igual manera, y en función de cada persona, ciertas comidas muy olorosas (por ejemplo, asados o fritos) o con determinadas texturas pueden desencadenar estas molestas sensaciones.

Por el contrario, suelen sentar bien algunos alimentos como las bebidas gaseosas o ligeramente azucaradas y las comidas ricas en hidratos de carbono, como el pan, el arroz o la patata.

Y, recalcando de paso que no deben consumirse en ningún caso durante el embarazo por los daños que pueden ocasionar al feto, no está de más señalar que el alcohol y el tabaco pueden empeorar las náuseas y los vómitos.