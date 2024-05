La OMS alerta sobre cuatro nuevas superbacterias resistentes a los antibióticos: estas son las más peligrosas

Se estima que cada año mueren en España más de 20.000 personas por infecciones resistentes a los antibióticos o superbacterias, según datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Y la cifra no hace más que aumentar a lo ancho del planeta, lo que coloca este problema como una de las principales amenazas en materia de salud pública a nivel global en el futuro cercano.

Precisamente, este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba su nueva lista de patógenos bacterianos prioritarios para 2024, en la que ha eliminado cinco combinaciones de patógenos y antibióticos que se incluían desde 2017 y en cambio ha añadido cuatro nuevas: enterobacterales resistentes a cefalosporinas de tercera generación, estreptococos del grupo A resistentes a macrólidos, estreptococos del grupo B resistentes a la penicilina y la Mycobacterium tuberculosis resistente a la rifampicina.

Las 12 superbacterias más letales

En el año 2022, la prestigiosa revista médica The Lancet publicaba el estudio Global Research on Antimicrobial Resistance llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Oxford, en el que se analizaba la carga global y la mortalidad asociada a diversas instancias de resistencia antimicrobiana.

Así, este trabajo ofrecía una clasificación por letalidad de las bacterias resistentes a los antibióticos que incluía cepas de algunas tan conocidas como E. coli o la causante de la tuberculosis. Concretamente, las doce 'superbacterias' que más muertes provocaron en todo el mundo fueron:

Escherichia coli.

Staphylococcus aureus.

Klebsiella pneumonidae.

Streptococcus pneumonidae.

Acinetobacter baumannii.

Pseudomonas aeruginosa.

Mycobacterium tuberculosis.

Enterococcus faecium.

Salmonella typhimurium.

Neisseria gonorrhoeae.

Staphylococcus epidermidis.

Clostridium difficile.

En algunos casos, las enfermedades que provocan estos microorganismos se consideraban de fácil control hace tan sólo unas pocas décadas. Sin embargo, la presión evolutiva impuesta por el uso generalizado de antibióticos contra ellas ha provocado la aparición de cepas con adaptaciones que las hacen resistentes a las principales herramientas con las que contamos para combatirlas.

La importancia del uso responsable de antibióticos

Así, la resistencia de los patógenos ante los agentes antimicrobianos aparece de manera natural. A medida que las diversas cepas van estando expuestas a los antibióticos (a través de los pacientes que son tratados con ellos, o a través de agentes desinfectantes en diversas superficies) van sobreviviendo las bacterias con la capacidad de resistir a ellos; al reproducirse, legan esa capacidad a toda su descendencia.

Este proceso se ve amplificado cuando se produce un uso excesivo e indebido de antibióticos, y por ello se consideran medicamentos que sólo deben ser usados bajo prescripción médica. No sólo eso, sino que la propia naturaleza de la resistencia antimicrobiana facilita que algunos de los lugares en los que las cepas resistentes están más presentes sean precisamente los ambientes clínicos y hospitalarios.

Es por esto que los expertos llaman a reducir en la medida de lo posible el uso de antibióticos tanto en la salud animal como en la salud humana (algo incluido por ejemplo en el Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN) 2022-2024, vigente en España) y a una mayor concienciación de la verdadera magnitud del problema. Aunque los científicos siguen buscando nuevas formas de hacer frente a esta amenaza, es importante que recordemos que el uso responsable de los medicamentos es la única forma de garantizar la mayor seguridad para nuestra salud.

A nivel global, existen estimaciones (como la expuesta en el citado artículo de The Lancet) que apuntan a que cada año se produce más de un millón de muertes por infecciones resistentes a los antibióticos en todo el mundo.

