La nueva vacuna para el virus respiratorio sincitial que se pone durante el embarazo: todo lo que hay que saber

El virus respiratorio sincitial (VRS) es un patógeno respiratorio que afecta principalmente a los niños más pequeños y que en nuestro país causa al año entre 15.000 y 7.000 visitas pediátricas de urgencia, entre 7.000 y 14.000 hospitalizaciones y entre 70 y 250 fallecimientos, según los datos de la Asociación Española de Pediatría.

A las herramientas con las que contamos para prevenirlo se sumó recientemente la vacuna maternal Abrysvo, desarrollada por Pfizer, que tiene la particularidad de que se administra a las madres durante el embarazo para otorgar protección al recién nacido desde el primer momento.

¿Qué es, para quién es adecuada y cuándo se pone?

Tal y como recuerdan los expertos citados por el portal de noticias sobre salud Medical News Today, se recomienda que las mujeres embarazadas se vacunen entre las semanas 32 y 36 de la gestación con el fin de prevenir el VRS en los niños recién nacidos. La idea es proteger a los niños recién nacidos en la ventana de tiempo en que son más vulnerables, que es entre el nacimiento y los seis meses, especialmente en aquellos nacidos en temporada de VRS.

Se debe tener en cuenta que, durante las primeras semanas de vida, los recién nacidos no son capaces de generar una respuesta a las vacunas, razón por lo que hay que esperar un cierto tiempo antes de empezar a vacunarlos. No obstante, es en este tiempo cuando son más vulnerables a toda clase de infecciones, incluyendo el VRS.

En su lugar, la vacuna materna del VRS persigue que sean las madres las que, a través de la placenta, transmitan los anticuerpos para hacer frente a la infección a los neonatos. Debido a que esta transmisión lleva en torno a dos semanas para ser efectiva, las mujeres que se vacunen al menos quince días antes del parto deberían proteger a sus hijos de manera efectiva.

¿Cuáles son los riesgos potenciales?

La aprobación de la vacuna se ha basado en los resultados de ensayos clínicos de fase 3 llevados a cabo sobre seres humanos, en los que el suero no mostró ningún tipo de problema de seguridad durante el embarazo ni durante la infancia en los niños.

De hecho, en principio la única contraindicación que existe es para las personas que padezcan alergia a alguno de los componentes de la vacuna, en las que sí que existe riesgo de una reacción. Cabe destacar, además, que se trata de un suero elaborado sin conservantes (lo que significa que hay menos componentes susceptibles de provocar reacciones alérgicas).

Otro punto interesante es que se trata de una vacuna de antígeno recombinante: esto significa que, al contrario de lo que sucede con otras vacunas para otras patologías, no contiene un virus vivo atenuado.

Los únicos efectos secundarios registrados son moderados a leves y afectan a las madres y no a los bebés. Estos comprenden dolor en el punto de inyección, dolor muscular, dolor en los brazos, dolor de cabeza y náuseas.

En conclusión, este tipo de vacuna representa una opción segura para proteger a los recién nacidos frente a este virus, tan presente en la temporada invernal, con mejor disponibilidad que otros fármacos como el nirsevimab (un anticuerpo monoclonal). La evidencia de que disponemos ha mostrado que se trata de una herramienta eficaz y con bajo riesgo tanto para las madres como para los bebés.

