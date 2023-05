Por qué se produce el aumento inusual de miocarditis grave en bebés del Reino Unido del que alerta la OMS

F. MURPHY, C. GOLDSMITH, USCDCP; VÍA PIXNIO

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles de un "aumento inusual" de casos de miocarditis grave en bebés del Reino Unido e Irlanda del Norte. Específicamente, se han registrado 15 casos ligados a infección por enterovirus.

15 casos

Según el organismo, entre junio de 2022 y marzo de 2023 un total de 15 nenonatos y bebés presentaron un cuadro compatible con sepsis neonatal en Gales y el suroeste de Inglaterra. Las PCR de enterovirus confirmaron en nueve de estos casos la presencia de coxsackie B3 o coxcackie B4.

A 20 de abril de 2023, tres de estos pacientes estaban hospitalizados, cuatro estaban siendo tratados como pacientes ambulatorios y dos habían muerto. Ocho casos fueron tratados en cuidados intensivos, y uno de los bebés murió antes de ser derivado a cuidados terciarios. Desde la entidad apuntan que, pese a que las infecciones por enterovirus son comunes en bebés, "el aumento de la miocarditis con resultados graves asociada a esta infección es inusual".

La miocarditis es una inflamación del músculo cardíaco. Su causa más común es precisamente una infección viral, como la del enterovirus, aunque puede aparecer por otras razones como infección bacteriana, reacciones a medicamentos o enfermedades autoinmunes.

Una enfermedad epidémica

Las razones del aumento de los casos, que por el momento se circunscribe sólo al Reino Unido, no están del todo claras. En este sentido, la OMS explicó que sigue a la espera de nuevos datos de los pacientes registrados.

Con todo, lo cierto es que la miocarditis es una complicación relativamente común de la infección por enterovirus, para la que no existe ningún tratamiento específico más allá de la prevención de las complicaciones.

De la misma manera, cabe destacar que el enterovirus muchas veces se presenta en patrones epidémicos anuales, con picos en primavera y otoño. En muchos países no se trata de una enfermedad de notificación obligatoria, lo que supone que muchos casos pueden pasar sin registrarse.

En el período neonatal existen múltiples vías de transmisión, con lo que es importante poner en marcha medidas destinadas a prevenir la expansión de la enfermedad una vez que se detecta un caso. Estas incluyen el lavado frecuente de manos y desinfección de la ropa y las superficies, y puede llegar a ser recomendable cerrar guarderías y las escuelas para cortar la transmisión.

