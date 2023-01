La vacuna contra la covid es segura para los niños incluso después de sufrir una complicación potencialmente letal

Aunque por lo general la covid no causa cuadros graves en los niños y los adolescentes, sí que se han registrado algunos pocos casos de una complicación peligrosa llamada síndrome inflamatorio multisistémico (MIS, por sus siglas en inglés), que puede llegar a comprometer la vida.

Las causas de este problema no se conocen del todo, pero una teoría postula que podría deberse principalmente a una reacción desmesurada del sistema inmune frente al patógeno, lo que hacía temer que en estos niños el organismo pudiera reaccionar de manera igualmente desproporcionada hacia las vacunas, que tienen similitudes químicas con el virus.

Ninguna reacción grave

Afortunadamente, un estudio financiado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y publicado en el medio académico JAMA Network Open ha encontrado que la incidencia de esta complicación no se relaciona con una mayor ocurrencia de efectos adversos severos tras la vacunación.

Esta es la conclusión a la que llegan los autores tras analizar los datos proporcionados por 22 centros médicos (21 en Estados Unidos y uno en Canadá) sobre 385 pacientes de cinco años o menos que habían sufrido el MIS y que cumplían con los requisitos para recibir la vacuna de la covid.

Dentro de esta cohorte, se registraron efectos secundarios leves en un 49% de los niños vacunados, un porcentaje estadísticamente similar al de la población general. En cambio, no se produjo ningún reporte de efecto adverso serio, incluyendo miocarditis o MIS.

Se recomienda la vacuna

Estos resultados, dicen los investigadores, deberían resultar reconfortantes tanto para los profesionales médicos como para los padres de estos niños, y sirven de base para recomendar la vacunación a estas personas, que pueden tener una duda (razonable) añadida a las de la población general.

De hecho, en la actualidad el CDC estadounidense recomienda que todos los pacientes que contraigan MIS reciban una dosis de la vacuna al menos 90 días después del diagnóstico.

Referencias

Elias MD, Truong DT, Oster ME, et al. Examination of Adverse Reactions After COVID-19 Vaccination Among Patients With a History of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children. JAMA Network Open (2023) doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.48987