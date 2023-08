Aprueban en Estados Unidos una vacuna frente al virus respiratorio sincitial que protege a los bebés en el útero

Los Estados Unidos se convirtieron este lunes en el primer país en aprobar una vacuna para mujeres embarazadas que previene la enfermedad severa causada por el virus respiratorio sincitial (RSV, por sus siglas en inglés) en los bebés.

Tal y como recoge el portal de noticias científicas Science Alert, la vacuna elaborada por la casa Pfizer estaba previamente aprobada para su uso en adultos más mayores y ha recibido en este caso la luz verde para el uso como una inyección única entre las semanas 32 y 36 del embarazo para proteger a los neonatos entre el nacimiento y los seis meses.

Miles de hospitalizaciones cada año

Se trata de la última instancia en una reciente cadena de avances recientemente aprobados frente a este microbio común, que causa decenas de miles de hospitalizaciones principalmente entre bebés recién nacidos y personas mayores en los Estados Unidos cada año, de acuerdo con estimaciones oficiales citadas por Science Alert.

La aprobación se basa en un ensayo clínico realizado sobre 7.000 mujeres embarazadas, en el que se encontró que el suero, llamado Abrysvo, reducía la enfermedad severa provocada por el RSV en un 82% en bebés de entre 0 y 3 meses de edad, y en un 62% entre los 0 y los 6 meses de edad.

Hay que apuntar que, si bien tanto los ancianos como los recién nacidos se encuentran en los grupos de alto riesgo frente a esta infección respiratoria común, en la mayoría de la población tan sólo causa casos leves de resfriado. Aún así, existen casos excepcionales en los que pueden darse complicaciones de mayor gravedad, tales como neumonía o bronquiolitis.

Por otra parte, y aunque la vacuna tenía un buen perfil de seguridad, cabe señalar que se reportaron algunos efectos secundarios como dolor en el punto de inyección, dolores de cabeza, dolores musculares o náuseas.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

HEALTH. Worls First: US Approves RSV Vaccine to Protect Babies in Womb. Science Alert (2023). Consultado online en https://www.sciencealert.com/world-first-us-approves-rsv-vaccine-to-protect-babies-in-womb el 24 de agosto del 2023