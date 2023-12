Los hábitos saludables que podrían reducir el riesgo de alzhéimer hasta en un 145%

El alzhéimer es la enfermedad neurodegenerativa más prevalente en países como España, en el que afecta a más de 800.000 personas. A nivel global, se estima que el número de pacientes que lo sufren alcance los 150 millones en 2050; por ello, son muchos los científicos que buscan nuevas formas de prevenir y tratar esta forma de demencia.

Esto supone un gran reto, especialmente teniendo en cuenta que hasta ahora no conocemos de manera definitiva las verdaderas causas de la enfermedad. Sin embargo, sí que sabemos que existe una serie de factores de riesgo, sobre los que en muchos casos es posible intervenir, que pueden mejorar el perfil de riesgo de las personas.

Reducciones del 145% en los factores de riesgo

De hecho, según ha publicado un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de California - San Francisco (UCSF) y publicado en la revista científica JAMA Internal Medicine, por medio de estrategias personalizadas sobre una serie de factores es posible reducir los factores de riesgo hasta en un 145%, con mejoras de hasta el 74% en rendimiento cognitivo (respecto a la ausencia de estas intervenciones) y del 8% en la calidad de vida.

Estos factores de riesgo incluían:

Inactividad física.

Hipertensión sin controlar.

Diabetes sin controlar.

Sueño escaso o de baja calidad.

Uso de medicamentos de prescripción asociados con declive cognitivo.

Síntomas depresivos elevados.

Aislamiento social.

Tabaquismo.

En dicho estudio, los autores reclutaron a 172 participantes de entre 70 y 89 años de edad, que reunían al menos dos factores de riesgo de esta lista. Posteriormente, a la mitad de ellos se les proporcionaron cada pocos meses, durante dos años, sesiones de intervención sobre aquellos factores de riesgo específicos que ellos mismos querían mejorar; a la otra mitad, se le envió material general sobre la prevención de la demencia cada tres meses.

Hábitos saludables para reducir el riesgo de demencia

Tal y como recogen los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), la evidencia científica apunta a que prevenir y controlar la hipertensión, controlar los niveles de glucosa en sangre, mantener un peso saludable, mantenerse físicamente activo, abandonar el tabaquismo, evitar el exceso de alcohol, prevenir la pérdida de audición y asegurarse de descansar adecuadamente son algunas formas de disminuir las probabilidades de desarrollar demencia a lo largo de la vida.

Sin embargo, una de las conclusiones interesantes del mencionado estudio es que, más allá de pautas generales como estas, las personas mayores que reúnen cierto riesgo de desarrollar deterioro cognitivo o demencia podrían beneficiarse más de enfoques personalizados de acuerdo con sus características.

Otro aspecto importante es el hecho de que pueden lograrse mejoras muy significativas, en muchos casos, sin necesidad de recurrir a fármacos que busquen directamente reducir el riesgo de demencia.

Sea como sea, lo que está claro es que la evidencia avala que todos aquellos cambios en el estilo de vida orientados a la adquisición de hábitos saludables tienen un impacto nada desdeñable en nuestro riesgo de padecer enfermedades como el alzhéimer, por lo que nunca es tarde para tratar de adoptar estas buenas costumbres.

