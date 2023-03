La peligrosa consecuencia de dormir mal durante años

El sueño es una función fundamental para nuestro organismo que en ocasiones podemos acabar descuidando. Sin embargo, es vital prestar atención a este aspecto, ya que si se ve perjudicado las consecuencias pueden ser muy graves.

Así, un nuevo estudio publicado en el medio académico BMC Medicine ha encontrado que una mala calidad del sueño puede conducir hasta a entre dos y siete años de riesgo aumentado de enfermedad cardíaca e incluso muerte prematura, de acuerdo con un nuevo estudio conducido por investigadores de la Universidad de Sydney en colaboración con la Universidad del Sur de Dinamarca.

Hasta siete años en trastornos respiratorios

El trabajo analizaba datos de 300.000 adultos de mediana edad extraídos del estudio UK Biobank y encontró que las diferentes perturbaciones en el sueño se asocian con diferentes duraciones de compromiso a la salud cardiovascular más adelante en la vida en comparación con quienes tenían un sueño sano.

En particular, los hombres con trastornos crónicos de la respiración en el sueño perdían hasta siete años de vida libre de enfermedad cardiovascular, en comparación con aquellos que no padecían estas enfermedades, y las mujeres perdían aún más tiempo.

Otros problemas, como en general mala calidad del sueño, sueño insuficiente, insomnio, ronquidos, irse tarde a la cama, y somnolencia diurna se asocian con una pérdida de alrededor de dos años de salud cardíaca normal en hombres y mujeres.

Un pilar de la salud ignorado

En base a estos hallazgos, los autores consideran que factores como los ronquidos o los problemas para quedarse dormido deben ser considerados signos de problemas potenciales de salud en el futuro.

"El sueño es una función biológica vital que hasta el día de hoy no ha sido correctamente apreciada en las políticas de salud pública. Resulta gratificante que estos hallazgos alumbren la importancia del sueño, y la necesidad de que sea reconocido como un pilar de la buena salud junto a la actividad física y la nutrición. Es la hora de asegurar que el sueño se reconozca en las políticas de salud pública", explica Peter Cistulli, autor principal del estudio.

Referencias

Huang, BH., del Pozo Cruz, B., Teixeira-Pinto, A. et al. Influence of poor sleep on cardiovascular disease-free life expectancy: a multi-resource-based population cohort study. BMC Medicine (2023) DOI: https://doi.org/10.1186/s12916-023-02732-x