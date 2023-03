Esta es la franja de edad en la que menos duermes, según la ciencia

A lo largo de la vida, nuestros hábitos, ritmos y patrones cotidianos van cambiando en función de muchos factores. Así, ya sea por razones biológicas o simplemente por las exigencias de la vida diaria, es normal que no durmamos la misma cantidad de horas en todas las etapas.

Ahora, un estudio llevado a cabo conjuntamente por la University College de Londres, la Universidad de East Anglia y la Universidad de Lyon y publicado en el medio académico Nature Communications ha revelado cuál es la época de nuestras vidas en la que menos dormimos.

Datos obtenidos gracias a un videojuego

Este hallazgo es el resultado de una investigación de gran cohorte (730.187 participantes de 63 países), basada en datos autoreportados como parte del proyecto Sea Hero Quest, un videojuego móvil diseñado para evaluar la habilidad naval en la población global. De esta manera, los autores no sólo contaban con información sobre la duración del sueño de los participantes, sino también sobre su desempeño en los distintos niveles del juego o sobre su localización geográfica.

De este modo, encontraron que los patrones de sueño cambian a través de las edades. La cantidad de sueño comienza a descender en la adultez temprana y hasta los 33 años de edad, y después comienza a aumentar de nuevo a los 53 años.

La evidencia sugiere que las personas duermen de media 7,01 horas por noche. Las mujeres durmieron 7,5 minutos más que los hombres de media; y la edad en la que la duración del sueño era mayor eran los 19 años.

La duración ideal

Otro punto que los autores destacan es que el declive en el tiempo de sueño a partir de la primera parte de la veintena era independiente del nivel educativo y del país de origen. Los investigadores creen que podría explicarse debido a las exigencias laborales y de cuidado de los niños.

Por otra parte, el estudio también halló que las personas tienden a dormir ligeramente menos en los países más cercanos al ecuador, y que los países en los que más se dormía eran los de Europa del este.

Eso sí, más no siempre significa mejor. La relación entre el tiempo de sueño y el desempeño cognitivo (evaluado en base a las puntuaciones en el juego) tomaba forma de U invertida en la gráfica: aumentaba gradualmente hasta las 7 horas, y disminuía a partir de este punto. Por ello, parece que la moderación es la opción óptima para mantener nuestras capacidades al máximo.

Referencias

Coutrot, A., Lazar, A.S., Richards, M. et al. Reported sleep duration reveals segmentation of the adult life-course into three phases. Nature Communications (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34624-8