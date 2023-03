"La apnea obstructiva del sueño es el trastorno respiratorio más común relacionado con el sueño. Hace que te detengas y comiences a respirar repetidamente mientras te duermes", explican los expertos de Mayo Clinic sobre esta enfermedad que padecen numerosas personas en nuestro país. De hecho, según datos de la Sociedad Española del Sueño (SES), entre 5 y 7 millones de españoles, sufren varias paradas respiratorias durante la noche y muchos de ellos ni siquiera lo saben.

Aunque existen varios tipos de apnea, esta es la más habitual y resulta un importante problema de salud pública debido, no solo a su alta prevalencia, sino también, a su amplio espectro de consecuencias clínicas y socioeconómicas. "Las obstrucciones respiratorias repetitivas durante el sueño resultan en una exposición crónica a episodios de hipoxia, hipercapnia, aumento de la actividad simpática, estrés oxidativo e inflamación sistémica", advierten científicos de la Universidad de Granada (UGR), que lograron curar por primera vez esta enfermedad.

Este trastorno respiratorio del sueño, que está caracterizado por un colapso recurrente de las vías aéreas superiores, tiene como principal causa atribuible la obesidad. De esta forma, se da en mayor medida en hombres de más de 65 años, con sobrepeso y que tienden a roncar. En el caso de las mujeres, el porcentaje de afectadas es inferior, pero aumentan considerablemente sus probabilidades de padecerla tras la menopausia.

Síntomas de la apnea del sueño

Algunos de los principales síntomas que experimentan aquellos con posibilidad de sufrir apnea del sueño son:

Más somnolencia durante el día de lo habitual.

Fuertes ronquidos.

Despertar con la garganta seca o dolor de cabeza.

Despertarse con frecuencia durante la noche.

Despertarse con jadeo o atragantamiento.

Dificultad para concentrarse o cambios de humor durante el día.

Presión arterial alta



"Recibir tratamiento para la AOS es clave porque no solo afecta al sueño, sino que aumenta el riesgo de problemas de salud graves e incluso la muerte. La apnea obstructiva del sueño puede aumentar el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, un derrame cerebral, diabetes tipo 2, glaucoma y algunos tipos de cáncer, además de otras afecciones graves de salud", aseguran desde la agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Este tratamiento debe ser prescrito por un médico y presenta varias alternativas: desde los dispositivos dentales a las máquinas de presión positiva continua (CPAP).

Aparatos y dispositivos dentales

Los dispositivos orales, también llamados aparatos dentales, son una especie de férulas personalizadas que se usan para abrir las vías respiratorias superiores durante el sueño. Existen varios tipos. Por un lado, los aparatos de reposicionamiento mandibular, que cubren los dientes superiores e inferiores y mantienen la mandíbula en una posición que impide que bloquee la vía respiratoria superior. Y, por otro lado, los aparatos de retención lingual, que mantienen la lengua hacia adelante para impedir que bloquee la vía respiratoria superior.

Máquinas de presión positiva continua (CPAP)

Una persona con apnea del sueño utiliza una máquina para dormir. EUROPA PRESS

Actualmente, la presión positiva continua (CPAP) en las vías respiratorias es el tratamiento más habitual para tratar esta enfermedad. Se trata de una máquina en la que se utiliza un tubo que se conecta a una mascarilla o pieza nasal para suministrar una presión de aire constante y estable que ayuda al paciente a respirar mientras duerme. Sin embargo, es un tratamiento crónico diario que no siempre consigue la constancia en el paciente necesaria, pues hay quienes no se adaptan al modelo, se lo quitan durante la noche, sufren cierta claustrofobia o se sienten incómodos al recibir un continuo flujo de aire con cierta presión.

Cambios en el estilo de vida

Más allá de los tratamientos médicos que el facultativo pueda prescribir a un paciente de apnea del sueño, existen ciertos cambios en el estilo de vida que se pueden llevar a cabo, para minimizar los riesgos.

Bajar de peso. Hacer ejercicio y mantener una dieta saludable son clave para que la apnea del sueño no se produzca, ni en consecuencia sus problemas o enfermedades derivadas.

Hacer ejercicio y mantener una dieta saludable son clave para que la apnea del sueño no se produzca, ni en consecuencia sus problemas o enfermedades derivadas. Dormir de lado . Esta posición favorece la entrada de aire y, por lo tanto, una respiración más fluida.

. Esta posición favorece la entrada de aire y, por lo tanto, una respiración más fluida. Humidificador o aceites esenciales. Evitar que la habitación tenga un ambiente seco es vital para mantener las vías respiratorias hidratadas.

Evitar que la habitación tenga un ambiente seco es vital para mantener las vías respiratorias hidratadas. Evitar fumar. El tabaco está compuesto de químicos que inflaman las vías respiratorias y agravan la apnea del sueño.

El tabaco está compuesto de químicos que inflaman las vías respiratorias y agravan la apnea del sueño. Ejercicios específicos de respiración. Inflar un globo, pronunciar vocales abiertas, trabajar el paladar, expulsando aire por la boca.

