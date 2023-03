Las enfermedades respiratorias en la infancia temprana se asocian a un mayor riesgo de muerte prematura en la edad adulta

Contraer una infección del tracto respiratorio inferior en la infancia temprana se asocia con un mayor riesgo de muerte prematura por enfermedad respiratoria en la adultez, según un nuevo estudio.

El trabajo, realizado por investigadores del Imperial College de Londres y publicado en la revista científica The Lancet, ha encontrado que los niños que tuvieron una infección del tracto respiratorio inferior (LRTI) como bronquitis o neumonía antes de los dos años de edad tenían casi el doble de probabilidades de fallecer prematuramente en la edad adulta por enfermedades respiratorias. La investigación mostró que la tasa de muerte prematura por enfermedad respiratoria era cercana a un 2% en estos pacientes, en comparación con un 1% en aquellos que no cumplían con esta característica. Los resultados se sostenían tras ajustar factores como el estatus socioeconómico o el tabaquismo.

Hasta el doble de riesgo de muerte prematura

Las enfermedades respiratorias crónicas son un importante problema de salud pública, suponiendo unos 3,9 millones de muertes estimadas o un 7% de todas las muertes a nivel mundial. La mayoría de estas muertes estaban causadas por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), un grupo de condiciones del pulmón que provocan dificultades respiratorias, como el enfisema o la bronquitis crónica.

La investigación previa había vinculado este tipo de infecciones en la infancia con el desarrollo de dificultades respiratorias en la adultez, tales como asma o EPOC, pero no estaba claro si también existía un vínculo con la muerte prematura en la edad adulta. Este estudio toma datos de 3.589 pacientes, de los que 913 sufrieron infecciones respiratorias del tracto inferior en la infancia. con un rango temporal de nada menos que 73 años y, por tanto, proporciona la evidencia más sólida hasta la fecha en favor de esta relación.

El hallazgo, además, desafía la concepción errónea de que las muertes adultas por enfermedad respiratoria están únicamente influidas por las conductas en la adultez como el tabaquismo. Los autores del trabajo afirman que esto subraya la necesidad de prevenir las infecciones respiratorias de la infancia y mejorar la salud de los niños a través las medidas de salud pública dirigidas y las intervenciones sobre los servicios sanitarios, como la vacunación o la mejora de las condiciones de vida.

Referencias

James Peter Allison, Nishi Chaturvedi, Andrew Wong et al. Early childhood lower respiratory tract infection and premature adult death from respiratory disease in Great Britain: a national birth cohort study. The Lancet (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00131-9