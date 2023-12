Investigan una aplicación móvil para mejorar el seguimiento de medicamentos en personas mayores

La sociedad experimenta cada vez más como la longevidad o esperanza de vida va aumentando tanto en España como en el resto de países. La innovación, las nuevas investigaciones en tratamientos y fármacos y el constante acceso al conocimiento, hace que nuestra salud esté más reforzada que en tiempos antaño. Eso, por tanto, nos permite vivir más. No obstante, también hace que lleguemos a más edad, afrontando diversas afecciones o deterioro cognitivos típicos de la edad, teniéndonos que adaptar a un entorno que avanza muy deprisa.

El deterioro físico y cognitivo es evidente al llegar a una cierta edad. Esto hace que las personas mayores necesiten mucho más apoyo, sobre todo en el plano de la salud mental, pero también en su día a día y en su rutina de medicamentos, que a veces se ven alterados por situaciones de olvidos o desconocimiento de uso. Es por ello que investigadores estadounidenses han lanzado un estudio sobre una aplicación móvil que permita mejorar la adherencia de la medicación en personas de edad avanzada.

La app que podría ayudar a personas mayores

El estudio realizado en colaboración con la AARP (Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas) y docentes de la Universidad de Medician de Tufts sostiene que alrededor del 50% de las personas se enfrentan con dificultades en la toma de medicamentos. Esto produce así una afectación negativa en su salud y por ende, aumentan los costes médicos. Los investigadores empezaron, por tanto, un proyecto de desarrollo rentable sobre salud digital para mejorar la adherencia.

Esto se planteó como todo un desafío, ya que las personas mayores también encuentran difícil adaptarse a las nuevas tecnologías. Pero, según la investigación, los típicos pastilleros divididos en días y otras herramientas similares no han demostrado a efectos positivos ni beneficio en esta adherencia en la medicación. Por tanto, han puesto el foco de la investigación en herramientas de alfabetización sanitaria y apoyo social y profesional, dando finalmente resultados de mejoras.

Imagen de archivo de una persona mayor con un móvil. Piqsels

Así es como el experimento ha acabado con la aplicación de cumplimiento de medicamentos MedHerent, diseñada específicamente para que se aborde la sensibilidad contextual o la adaptación de las personas mayores, con el fin de ser apoyo y paliar efectos negativos en la salud mental como la soledad o el desconocimiento. Sin embargo, la investigación ha abierto nuevas líneas para explorar mucho más esta iniciativa y adquirir la financiación adecuada para que el proyecto pueda ser desarrollado y finalmente lanzado a nivel global.

Las funciones que estos expertos consideran para la aplicación son las siguientes:



​Recordatorios y alertas.

Un panel y un calendario.

Recursos educativos.

Intercambio social.

Funciones de recompensa.

¿Cómo promover la salud mental en personas mayores?

Mujer joven hablando con una persona mayor. ARCHIVO

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "aproximadamente el 14% de los adultos de 60 años o más viven con un trastorno mental". El mayor factor de riesgo de que una persona mayor desarrolle problemas en su salud mental de se debe a la soledad o el aislamiento social. Ser consciente de que su funcionamiento cognitivo se debilita, también es un proceso difícil al que se tienen que enfrentar. Por ello, investigaciones como la que se ha comentado ayudan a fomentar una red de apoyo en su salud y también hacerles partícipes de la actualidad.

Es de vital importancia recordar que la salud mental de las personas mayores necesita de más apoyo que debe partir de los lazos familiares y del sistema sanitario promoverla. Así pues, acompañarles en momentos clave de su vida, ser integrados en los planes familiares, estimular su función cognitiva con juegos o simplemente pasar tiempo de calidad junto a ellos puede mejorar los sentimientos de soledad. Además, contar con el apoyo de trabajadores sociales o asistencia domiciliaria también podría asegurarles mejor calidad de vida.

Referencias

Nguyen, A., Uppal, S., Pereira, M. M., Pluti, A., & Gualtieri, L. (2024). MedHerent: Improving medication adherence in older adults with contextually sensitive alerts through an application that adheres to you. Mayo Clinic Proceedings: Digital Health, 2(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.mcpdig.2023.11.001

World Health Organization: WHO. (2023, 20 octubre). Salud mental de los adultos mayores. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.