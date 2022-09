Qué hacer si me equivoco de pastilla o sufro un error en la medicación

El pasado 17 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y este año la campaña estaba enfocada al uso seguro de los fármacos y en la advertencia de los errores en la medicación. Se trata de incidentes evitables que pueden ocasionar daños a los pacientes y que pueden ocurrir por un error en la prescripción médica, en la comunicación, preparación, dispensación o administración de los medicamentos.

Como advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en ocasiones el paciente puede no sufrir ningún daño, pero en otros un error puede tener consecuencias fatales. No obstante, estos fallos no ocurren únicamente en hospitales o centros sanitarios, sino en el hogar.

"Ejemplos de errores son confundir medicamentos cuyo envase o nombre es parecido, mezclar la medicación de distintos miembros de la familia, equivocarse con la pauta de administración o con la dosis a tomar, partir o triturar comprimidos que deben tragarse enteros u olvidarse de tomar la medicación", detalla la OCU.

Cómo evitar errores con los fármacos

Así, hay que tener especial cuidado si el paciente toma un medicamento considerado de alto riesgo, esto es, que si se emplea de manera errónea puede tener una alta probabilidad de causar un daño grave e incluso mortal al paciente.

"Merecen esta consideración medicamentos como los inmunosupresores, los antiepilépticos, los anticoagulantes orales, los ansiolíticos, los analgésicos opioides, las insulinas, la digoxina para el corazón, la amiodarona para las arritmias o el metotrexato oral para enfermedades autoinmunes", destaca la OCU, desde donde ofrecen los siguientes consejos para minimizar el riesgo: