Fallo cardíaco, el problema de salud del que habría fallecido Itziar Castro

La actriz Itziar Castro ha fallecido en la madrugada de este jueves a los 46 años. La noticia la ha dado a conocer el director de cine y amigo de la actriz Frankie De leonardis a través de sus redes sociales. "Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma", ha escrito De leonardis en su perfil de X (antes Twitter).

Las circunstancias de la muerte no están claras y por el momento el entorno de la actriz no se ha pronunciado. "La familia pide respeto a su privacidad durante este difícil periodo de duelo", ha dicho De leonardis. La directora de su agencia de representación, Gabriela Defty, ha confirmado el fallecimiento a EFE y, aunque no ha podido asegurar las causas del deceso, ha señalado que "todo indica un fallo cardíaco".

Qué es el fallo cardíaco y por qué se produce

El fallo cardíaco es, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, una condición en la cual el corazón no es capaz de bombear suficiente sangre como para cubrir las necesidades de oxígeno del cuerpo. Aunque esto no implica una parada cardíaca necesariamente, sin suficiente flujo de sangre los órganos pueden sufrir daños importantes.

Puede afectar a uno o a ambos lados del corazón. La insuficiencia cardíaca del lado derecho implica que el corazón está demasiado débil para bombear sangre a los pulmones, mientras que la del izquierdo significa que es incapaz de enviar la sangre hacia el cuerpo.

A menudo, el fallo cardíaco es resultado de otra enfermedad, como arritmias cardíacas, cardiomiopatías, defectos cardíacos congénitos, enfermedad coronaria, endocarditis, ataque cardíaco, enfermedades de las válvulas cardíacas, presión arterial alta, coágulos de sangre en el pulmón, diabetes, ciertas enfermedades pulmonares, obesidad o lipedema, patología esta última que padecía Castro.

Cuáles son sus síntomas

A grandes rasgos, los síntomas de la insuficiencia cardíaca varían en función del lado del corazón que se vea afectado y de la gravedad de la condición. De la misma manera, cabe señalar que es posible que no existan síntomas o sean leves, o que la progresión se produzca de manera muy gradual.

Algunos signos comunes incluyen la sensación de falta de aire, especialmente con el ejercicio físico; la fatiga o debilidad incluso tras descansar; la tos; la hinchazón y el aumento de peso por líquidos en los tobillos, la parte inferior de las piernas o el abdomen; la dificultad para dormir cuando se está acostado; náuseas; pérdida del apetito; hinchazón en las venas del cuello; y mayor necesidad de orinar de lo normal.

Cómo se trata

El tratamiento depende del tipo de fallo cardíaco y de la gravedad; no obstante, no existe cura para la condición. Las estrategias se centran, por tanto, en ayudar al paciente a vivir más tiempo y a padecer menos síntomas.

La mayoría de los enfoques pasan por la administración de fármacos, la reducción en el consumo de sodio y la ingesta de líquidos, el abandono del tabaquismo, el control del estrés, un plan personalizado de actividad física y el tratamiento de otras enfermedades que puedan aparecer junto a la insuficiencia cardíaca.

Es posible que sea necesaria cirugía en aquellos casos en los que existan defectos cardíacos congénitos o daños irreparables; también, es posible en algunos casos colocar desfibrilador cardioversor, marcapasos biventricular o una bomba cardíaca mecánica. También, ciertas instancias pueden abordarse mediante el trasplante de corazón.

