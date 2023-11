¿Cuándo debo preocuparme por dolor en el pecho? Todas las posibles causas

El dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no anda bien, pero en ocasiones no resulta demasiado sencillo saber por qué aparece, a qué es debido. En España, se estima que el 25,9% de la población padece dolor crónico, según datos recogidos en el Barómetro del dolor crónico en España 2022, elaborado por la Fundación Grünenthal y el Observatorio del dolor de la Universidad de Cádiz.

Hay dolores con los que se aprende a vivir, otros que en seguida relacionamos con un golpe o un esfuerzo físico anterior; también existen dolores que surgen sin aviso previo y que suponen una preocupación extra, como el dolor en el pecho, una molestia que puede deberse a causas muy diversas, desde problemas de corazón a molestias estomacales, pasando por episodios de ansiedad o ataques de pánico.

Dolor en el pecho: qué puede causarlo

Cuándo es preocupante un dolor en el pecho. Getty Images

Aunque nos refiramos a esta molestia con un nombre tan genérico, lo cierto es que el dolor en el pecho no siempre tiene por qué ser igual, de hecho puede ser diferente en función del motivo que lo provoca.

Solemos asociar un dolor en el pecho con un problema cardiaco, pero la mayoría de las veces no están relacionados. En los casos en los que sí, el dolor suele sentirse como una opresión, que quema y se extiende hacia la espalda, la mandíbula y los brazos, dura más de unos minutos, empeora con la actividad o varía de intensidad. Suele estar acompañado de falta de aire, sudor frío, mareos, náuseas y un ritmo cardiaco acelerado.

Suele descartarse que se trate de un problema cardiaco si, como recogen en la Clínica Mayo, estos viene acompañados de otros síntomas como un sabor agrio en la boca, dificultad para tragar, empeora cuando se respira profundamente o al toser, cambia de intensidad al cambiar de posición, se alarga por muchas horas.

Los dolores en el pecho pueden ser reflejo de muchas y variadas enfermedades y, como suele sospecharse, algunas de ellas están relacionadas con el corazón, pero no todas. Por ejemplo, un dolor en el pecho relacionado con el corazón puede estar causado por un ataque cardiaco, pero también por una angina de pecho, una disección aórtica o una pericarditis.

El dolor también puede tener causas digestivas, el pecho puede doler por acidez estomacal, por trastornos de deglución o por problemas en la vesícula biliar o el páncreas. Los pulmones también pueden ser el origen de este problema, por una embolia pulmonar (causada por un coágulo en los pulmones), un colapso pulmonar, una inflamación de la membrana que recubre los pulmones o pleuresía, o por hipertensión pulmonar.

Los problemas musculares o de huesos pueden provocar dolores en el pecho, como cuando hay dolores musculares, como los que produce la fibromialgia, o lesiones en las costillas, también cuando se padece costocondritis, que es una inflamación del cartílago que une las costillas y el esternón. Un dolor en el pecho puede estar causado por un ataque de ansiedad, pero también puede causarlo una mastitis o una culebrilla (herpes zóster).

Cuándo preocuparse por un dolor en el pecho

Causas por las que se produce un dolor en el pecho. INTERMOUNTAIN HEALTHCARE - Archivo

Muchos de estos problemas pueden ser serios y no conviene dejarlos pasar. Lo mejor es consultar con un especialista médico que pueda descartar que se trate de algo que requiera un tratamiento urgente o que ponga en riesgo nuestra vida, que identifique la causa del dolor y pueda tratarla acorde para que esta desaparezca. En general, conviene acudir al médico siempre que el dolor sea recurrente, también si es intenso y no desaparece, empeora con el tiempo o está acompañado de mareos, dificultad para respirar u opresión en el pecho.

Referencias

