La exposición nocturna a la luz influye en la aparición de alergias, según un estudio

Más de 20% de los adultos en nuestro país padece enfermedades alérgicas, según las cifras aportadas por la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). A pesar de lo común de estas patologías, aún es mucho lo que desconocemos sobre ellas, debido en gran medida a la complejidad del sistema inmunológico.

La luz nocturna y las enfermedades

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista científica BMC Medicine ha encontrado un factor sorprendente que podría contribuir al riesgo de padecer enfermedades alérgicas: la exposición a la luz artificial durante las noches.

Desde hace tiempo, los científicos saben que la exposición a la luz artificial nocturna puede desregular los ritmos circadianos (el conjunto de procesos que se dan en nuestro organismo ligados a la alternancia entre sueño y vigilia), en los que intervienen diversos fenómenos hormonales importantes (como la secreción de melatonina). Esto ha llevado a algunos investigadores a hipotetizar que de esta forma podría estar involucrada en patologías como el cáncer, las enfermedades mentales o incluso el asma y la alergia.

Teniendo esto en cuenta, los autores del estudio citado llevaron a cabo una revisión de la literatura disponible sobre la influencia de la exposición a luz artificial por las noches, el cronotipo (por decirlo de alguna forma, el 'horario natural' de nuestro cuerpo) y la exposición al trabajo nocturno en el pronóstico de enfermedades alérgicas (el asma, la rinitis alérgica y las alergias cutáneas).

La relación entre el sueño y las alergias

De esta forma, los investigadores hallaron evidencias de que la exposición a la luz por las noches efectivamente se asocia a una mayor probabilidad de enfermedades alérgicas.

Esta relación era más fuerte en relación a la luz artificial, y más tenue en el caso de la exposición al trabajo nocturno. Analizando las diferentes enfermedades, aquella en la que más relevante resultaba era el asma, seguida de la rinitis alérgica y, finalmente, en las alergias cutáneas. La asociación, por otra parte, era más intensa en el caso de los jóvenes y menos en el caso de los adultos más mayores, si bien estaba presente en ambas demografías.

Tal y como explican los autores, hasta ahora no se conocen con claridad cuáles son los mecanismos que median en la relación entre la luz nocturna y las enfermedades alérgicas. Sin embargo, apuntan a que los mismos genes que están involucrados en la regulación del ritmo circadiano también tienen roles importantes en la regulación de procesos inflamatorios, que son claves en las enfermedades alérgicas. Por ello, creen que las alteraciones inducidas por la luz nocturna podrían desencadenar respuestas inflamatorias como las reacciones alérgicas.

Referencias

Gaig, P., Ferrer, M., Muñoz-Lejarazu, D., Lleonart, R., García-Abujeta, j.L., Caballero, T., Rodríguez, A., Echechipia, S., Martínez-Cocera, C., Domínguez, F.J., Gonzalo, M.A., Olona, M. Prevalencia de alergia en la población adulta española. Alergología e Inmunología Clínica (2004). Consultado online en http://revista.seaic.org/abril2004/68.pdf el 14 de febrero de 2024.

Deprato, A., Maidstone, R., Cros, A.P. et al. Influence of light at night on allergic diseases: a systematic review and meta-analysis. BMC Medicine (2024). DOI: https://doi.org/10.1186/s12916-024-03291-5

