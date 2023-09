Esta es la enfermedad incapacitante que padecen 5 millones de personas en España

Hoy, 12 de septiembre, se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, "una enfermedad neurológica que produce episodios recurrentes de dolor intenso, discapacitante, y que suele ir acompañada de otros síntomas como náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y al sonido, alteraciones de la visión, trastornos sensitivos o dificultades en el habla", explica el doctor Pablo Irimia, coordinador del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Esta dolencia capaz de perjudicarnos en tantos frentes a la vez, afecta a más de 5 millones de personas en España, de las cuales un millón y medio padecen dolor de cabeza más de 15 días al mes.

Aunque se trata de una enfermedad que puede manifestarse en cualquier persona y a cualquier edad, el 80 por ciento de los casos se dan en mujeres entre los 20 y los 50 años. ¿Lo peor de esta dolencia tan prevalente? Que los expertos calculan que alrededor de un 40 por ciento de los afectados en España están aún sin diagnosticar. Los dos motivos principales son la facilidad con que las personas a las que les 'duele la cabeza' se automedican con analgésicos que no necesitan prescripción médica, y que los síntomas se suelen confundir con otros tipos de dolor de cabeza que nada tienen que ver con la migraña.

Migraña: una enfermedad infradiagnosticada

La alta prevalencia, y la discapacidad que provoca (más de la mitad de los afectados por migraña presentan un grado de discapacidad grave o muy grave), han convertido a la migraña en la primera causa de discapacidad en nuestro país entre los adultos menores de 50 años. Sin embargo, no siempre se diagnostica debidamente, en gran parte (concretamente, en el 25 por ciento de los casos) porque los pacientes no lo consultan con su médico al pensar que no tiene solución.

La migraña está infradiagnosticada porque muchos pacientes prefieren automedicarse y no consultarlo al médico. Getty Images

La migraña no es una enfermedad que pase inadvertida. Durante los denominados 'ataques de migraña', muchos afectados sufren un dolor tan intenso, que se sienten incapaces de llevar a cabo una vida normal. Y es que la dolencia de la que hoy se celebra el Día Internacional afecta negativamente a la productividad, lo que provoca un impacto importante sobre la salud emocional y mental, ocasionando estrés, ansiedad o depresión, según el caso. A pesar de ello, la SEN estima que más del 50 por ciento de los afectados se automedica a base de analgésicos que no requieren receta.

¿Cuándo se considera que la migraña es crónica?

Existen muchos tipos diferentes de dolor de cabeza, pero debemos estar atentos a si ese dolor se convierte en algo frecuente, y de qué manera se adueña de nuestro día a día y afecta a nuestra calidad de vida. Según datos del último estudio de la Sociedad Española de Neurología, en España, menos del 14 por ciento de los pacientes que requieren tratamiento preventivo (para reducir la frecuencia de las crisis) lo están recibiendo.

Continuando con los datos, que en el caso de la migraña son absolutamente reveladores y definitivos, en nuestro país hay más de un millón de ciudadanos que padecen migraña en su versión crónica. ¿Y cuándo se considera que esta enfermedad ha pasado a ser crónica?

Los dolores de cabeza frecuentes e intensos provocan una bajada de la productividad y un grave problema de discapacidad.. Pixabay/Peggy_Marco

"La principal consecuencia de un incorrecto manejo de la migraña es el deterioro en la calidad de vida del paciente, que hace que el dolor se cronifique. Cada año, alrededor de un 3 por ciento de los afectados pasan de tener una migraña episódica a una crónica, mientras que un 6 por ciento pasa de una migraña de baja intensidad a otra de alta frecuencia", comenta el doctor.

Una migraña se convierte en crónica cuando el paciente sufre dolores de cabeza intensos, pulsátiles, más de 15 días al mes. Porque se trata de una enfermedad que va mucho más allá de un dolor de cabeza, y las cifras son preocupantes. En palabras del experto: "la migraña crónica no sólo produce de cuatro a seis veces mayor discapacidad que la episódica; sino que los pacientes que la sufren suelen tener una peor respuesta ante los distintos tratamientos existentes".

Los últimos avances en el tratamiento contra la migraña

En referencia al infradiagnóstico, desde la SEN nos cuentan que cada año se podrían diagnosticar más de 180.000 nuevos casos de migraña en nuestro país, aunque la cifra conocida es mucho menor. Por eso insisten en recordar a los pacientes que, cuando el dolor de cabeza sea habitual, y genere cierto grado de discapacidad para desempeñar las actividades normales del día a día, "es fundamental buscar ayuda médica, hasta obtener el diagnóstico correcto y un plan de tratamiento que ayude a controlar los síntomas y reducir la discapacidad asociada".

Existen importantes avances en el tratamiento individualizado de la migraña. HOSPITAL MESA DEL CASTILLO

Eso sí, el tratamiento de la migraña debe ser en todos los casos individualizado, porque dependerá de la gravedad de los síntomas, la frecuencia de las crisis, y de otros factores relacionados con el deterioro de nuestra salud.

"En la actualidad, disponemos de grandes novedades en el tratamiento de esta enfermedad tan incapacitante. Existen avances en el campo de los denominados fármacos preventivos que reducen la frecuencia de las crisis gracias al uso de anticuerpos monoclonales anti-CGRP, específicos para esta enfermedad. Otra gran novedad es la llegada de los gepantes (pequeñas moléculas que se unen con un receptor de CGRP y bloquean su respuesta biológica) y los ditanes. En general, estos tratamientos preventivos se recomiendan en pacientes con más de tres crisis de migraña al mes", concluye el doctor Irimia.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.