Estos son los peligros para la salud de mascar chicle en exceso

El chicle sufrió con la pandemia: su consumo se hundió un 26% en 2020. Y es que con mascarilla masticar chicle se hizo incómodo, además de que socializamos menos. Pero parece que los chicles han recuperado el favor de los españoles. En el primer trimestre de 2023 su consumo ha crecido un 34,2%, según datos de la Asociación Española del Dulce (Produlce).

Dientes y dulces maridan mal. Y sin embargo, los dentistas fomentan el uso de chicles, especialmente los tipos sin azúcar que contienen flúor, que ayuda a proteger los dientes de las bacterias. Según la American Dental Association (ADA), masticar chicle sin azúcar después de las comidas "aumenta el flujo de saliva, que arrastra los alimentos y otros desechos, neutraliza los ácidos producidos por bacterias y proporciona sustancias que combaten enfermedades en toda la boca".

¿Qué desventajas tiene masticar chicle en exceso?



Pero la goma de mascar no sustituye al cepillo. "No deje que los chicles sin azúcar sustituyan el cepillado y la seda dental. No es un sustituto", asegura la ADA. Las asociaciones de odontólogos siguen recomendando cepillarse los dientes dos veces al día y limpiar la placa acumulada una vez al día con hilo dental.

En cualquier caso y olvidando su posible uso dental, un consumo excesivo de chicle azucarado puede provocar problemas de salud.

Tensar la mandíbula

De entrada, no se deben masticar durante más de 20 minutos, ya que más tiempo puede tensar las articulaciones sensibles de la mandíbula y provocar dolores y molestias.

Problemas digestivos

Hay algunos problemas digestivos que se pueden ver afectados por el hecho de masticar chicle. Si ya de por sí una persona tiene digestiones pesadas, tendencia a tener gases o acidez de estómago, lo más recomendable es que no coma chicles.

Al masticar, el estómago genera un ácido para poder digerir los alimentos que espera que lleguen. Pero con la goma de mascar no llega nada, de modo que el ácido generado sólo puede afectar a la mucosa del estómago. Ese efecto podría, en último caso, producir una úlcera.

Cuidado con el sorbitol

Así que comer chicle con la boca abierta y después de las comidas o comprar chicles con azúcares aumenta la posibilidad de padecer gases, acidez, irritación e, incluso, diarreas, estas últimas provocadas por el sorbitol que llevan algunos chicles.

El sorbitol acaba siendo absorbido por el intestino pudiendo provocar dolor abdominal, malestar digestivo y diarrea. En grandes cantidades, esta sustancia tiene efecto laxante. Eso le suena a muchos a pérdida de peso, y puede ser, pero también a pérdida de nutrientes y deshidratación.

Problemas de mordida

Otra razón por la que masticar chicle en exceso puede ser perjudicial para nuestra salud dental, son los problemas de mordida. Comer chicle desgasta las piezas dentales y, en último extremo, puede llegar a provocar (o a contribuir) su caída.

Un estudio de la Universidad de Tel-Aviv encontró una relación clara entre el hábito de comer goma de mascar y los trastornos de la articulación temporomandibular. Vieron que a su vez esos trastornos causaban jaquecas constantes.

¿Qué pasa si te tragas un chicle?

Los chicles están hechos de goma, edulcorantes, saborizantes y colorantes, ingredientes que nuestro organismo no es capaz de digerir. Si mascando chicle por accidente nos lo acabamos tragando... no, no se quedará pegado en el estómago como creíamos de pequeños.

En casos excepcionales, tragar una gran cantidad de chicle puede producir un bloqueo del aparato digestivo"

"Si te tragas un chicle, es cierto que el cuerpo no puede digerirlo, pero no queda en el estómago. Se mueve relativamente intacto a través del aparato digestivo y se elimina con las heces", asegura la doctora Elizabeth Rajan, de la Clínica Mayo de EE UU.

Según la Fundación Nemours, una organización sin ánimo de lucro de EE UU dedicada a mejorar la salud de los niños, "en casos excepcionales, tragar una gran cantidad de chicle, o muchos trozos pequeños durante un período de tiempo corto, puede producir un bloqueo del aparato digestivo". Es por eso que no deben coner chicle los niños menores de 5 años.

