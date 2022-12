La dieta que reduce en un 10% el riesgo de enfermedad cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, pese a que en gran parte se trata de afecciones que son prevenibles. Un factor clave para ello es la dieta, por lo que es fundamental cuidar lo que comemos.

Dieta DASH

Por desgracia, más allá de recomendaciones generales (que no son por ello menos útiles) para los casos concretos en los que exista un riesgo particular puede ser difícil decidirse por un patrón concreto, ya que la evidencia científica disponible al respecto puede ser contradictoria en ocasiones.

Para zanjar esto, investigadores del Beth Israel Deaconess Medical Center comparó el efecto de tres patrones diferentes en el riesgo de los pacientes de sufrir un evento cardiovascular en los siguientes 10 años: la dieta DASH (Enfoques dietéticos para reducir la hipertensión, por sus siglas en inglés; se trata de un patrón rico en vegetales que enfatiza los granos integrales, las proteínas magras, los frutos secos y lácteos bajos en grasa; y que reduce las grasas, el colesterol y el azúcar), una dieta rica en frutas y verduras y la dieta típica occidental (baja en frutas y vegetales, alta en grasa y sodio).

Tal y como publican en el medio especializado American Journal of Cardiology, tomaron los datos de 459 adultos de entre 22 y 75 años de edad que participaron en un ensayo de la dieta DASH en 1995 y 1996. En aquel caso, se les dividió en tres grupos y a cada uno de ellos se le asignó uno de los tres patrones dietéticos. Ya entonces, se comprobó que la dieta DASH, y en menor medida la dieta rica en vegetales, reducían la presión sistólica y reducían los niveles de colesterol HDL.

Efectos en distintas demografías

Haciendo un seguimiento de estas personas, encontraron que tanto las dietas DASH como la rica en vegetales habían reducido el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en un 10%, si bien el efecto no era homogéneo en todos los grupos demográficos.

El efecto beneficioso de la dieta DASH era más pronunciado en las mujeres que en los hombres (una reducción del 13% del riesgo en las primeras frente a una reducción del 6% en los segundos) y en las personas negras (del 14% en los adultos de etnia negra frente al 3% en los de etnia blanca).

Hay que tener en cuenta, igualmente, que el riesgo de base es más elevado precisamente en los grupos demográficos que más parecen beneficiarse de la dieta DASH.

Referencias

Sun Young Jeong, Christina C. Wee, Lara C. Kovell, Timothy B. Plante, Edgar R. Miller, Lawrence J. Appel, Kenneth J. Mukamal, Stephen P. Juraschek. Effects of Diet on 10-Year Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk (from the DASH Trial). The American Journal of Cardiology (2023) DOI: https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2022.10.019.