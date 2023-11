Cómo prevenir el resfriado y la gripe en otoño: cinco claves que debes tener en cuenta

Bajan las temperaturas en España y vuelve el temor de cada año: resfriados y gripes. Temor que se acentúa cuando hay bebés en casa que van a la guardería y pese a todas las precauciones que tome la familia, los virus acaban llegando al hogar. El descenso térmico nos encierra en espacios cerrados donde los virus campan a sus anchas, así que lo mejor es seguir cinco sencillos pasos para que el contagio no se produzca, o de producirse, podamos recuperarnos lo más rápido posible.

Las claves de la prevención del virus de la gripe (A y B influenza) y del resfriado (rinovirus, coronavirus estaciones, A y B influenza, parainfluenza) tienen un denominador común: el fortalecimiento del sistema inmunitario. Cuidando y estimulando las defensas, estamos no solo previniendo los virus, sino también protegiéndonos un poco más en el caso de contraer la infección, ya que la afectación y la recuperación serán más livianas.

Tener un buen descanso

El escudo antivírico frente a gripes y resfriados empieza por un buen descanso, con un mínimo de 7-8 horas para la población adulta. Freepik

La primera clave para prevenir los virus respiratorios es darle la importancia que merece al descanso, a dormir un mínimo de horas suficiente para que el sistema inmunitario esté lo más fuerte posible. En paralelo a esto, no olvidar tampoco el cuidado de la salud mental frente a la constante amenaza del estrés y la ansiedad que nos rodean en nuestro día a día.

Una alimentación sana y equilibrada

El escudo antivírico, que empieza por un buen descanso, continúa con una dieta sana y equilibrada que siga reforzando nuestro sistema inmunitario. El zumo de naranja, máxima expresión de la vitamina C, parece la solución milagrosa, pero lo cierto es que si no lo complementamos con alimentos de temporada que refuercen la ingesta vitamínica, el zumo por sí solo no consigue nada. Tampoco hay que infravalorar el aporte de frutos secos, ricos en vitamina E, o de alimentos como el ajo, antibiótico natural por excelencia.

Beber abundante líquido

La imagen de beber mucho líquido (agua, zumos, sopas, consomés…) está asociada a la fase de la infección, cuando ya hemos contraído el virus y en la recuperación nos acompañan los pañuelos y la manta. Sin embargo, en términos de prevención, reforzar el líquido en nuestro día a día es una fantástica idea. Esta hidratación beneficia a evitar que la garganta y la nariz estén secas y, por tanto, más proclives a contraer el virus.

Higiene de manos

Para prevenir el contagio, la higiene de manos debe realizarse varias veces durante el día, de forma minuciosa y al menos durante 20 segundos. Freepik

Los virus responsables de la gripe y los resfriados se contagian fundamentalmente por vía área, expulsados por individuos infectados al toser o estornudar. Pero hay otra vía de contagio que suele pasar desapercibida: las partículas también se transmiten por contacto indirecto en superficies comunes donde el virus se deposita a partir de secreciones respiratorias en manos sin lavar, como resalta el Instituto de Salud Carlos III.

El virus gripal persiste horas e incluso días en esas superficies que compartimos, especialmente en ambientes fríos y con baja humedad. Una buena higiene de manos es la pauta para prevenir este factor de riesgo. El protocolo para que este hábito cumpla su función: que sea frecuente a lo largo del día, de forma minuciosa y al menos durante 20 segundos.

Ventilación de espacios

La ventilación en el hogar debe realizarse al menos una vez al día durante 10-15 minutos, y en espacios de trabajo se recomienda en diversos momentos al día. Getty Images

Ventilar de forma natural es un sencillo gesto que también ayuda a que los virus dejen de circular por nuestros hogares o nuestros espacios de trabajo. La pauta idónea sería entre 10 y 15 minutos diarios. En caso de que sea una oficina o compartan ese espacio varias personas, será necesario que la ventilación se realice en diversos momentos al día: aquí el riesgo del contagio se agudiza.

Referencias

Esteva, E. (2001). Resfriado común. Elsevier. V. 20, N11, 57-65. https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-articulo-resfriado-comun-13023373

Instituto de Salud Carlos III (s.f.). Protocolo de vigilancia de la gripe. https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Documents/PROTOCOLOS/Protocolo%20de%20Vigilancia%20de%20Gripe.pdf

Mayo Clinic (s.f.). Resfriado común. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/common-cold/diagnosis-treatment/drc-20351611

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.