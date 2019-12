Descubren la mejor forma de prevenir la gripe

Un estudio de investigadores de la Universidad de Glasgow, Reino Unido, ha descubierto que el resfriado puede ser nuestro mejor aliado para evitar la gripe. En su investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, revelan que las personas infectadas con el virus del resfriado tienen menos probabilidades de contraer gripe si ya están infectadas por un rinovirus, el que causa el resfriado común.

Además, su hipótesis también funciona a la inversa: los dos virus se inhiben entre sí. Este hallazgo podría servir para planificar mejor los modelos de pronóstico que predicen los brotes de enfermedades respiratorias y las estrategias para controlar su propagación.

Según el estudio, en la temporada de gripe hay menos casos de resfriado común y viceversa, con suficientes muestras para proporcionar evidencias sólidas de esta hipótesis.

Se han analizado 44.230 casos de enfermedad respiratoria aguda de 36.157 pacientes para detectar 11 tipos de virus respiratorios durante 9 años. Con estos datos, los investigadores descubrieron que el 35% dio positivo para un virus, y de ellos, el 8% estaban coinfectados por más de un tipo de virus.

El estudio reveló que los pacientes con gripe A tenían un 70% menos de posibilidades de estar infectados también con un rinovirus, respecto a infectados por otros virus.

Sema Nickbakhsh, uno de los autores del estudio, dice que es en estos datos es sorprendente un patrón: "la disminución en los casos de rinovirus del virus respiratorio, que generalmente es un virus leve que causa resfriado común, que ocurre durante el invierno, alrededor del tiempo en que aumenta la actividad de la gripe".

La hipótesis de los expertos es que los virus respiratorios compiten por los recursos existentes en el tracto respiratorio, por lo que la respuesta inmune a un virus hace que sea más difícil que otro virus infecte a la misma persona.