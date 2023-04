Hablemos del bienestar sexual masculino: se calcula que la eyaculación precoz afecta a entre el 30% y el 83% de los hombres y que, a pesar de ello, esta enfermedad aún tiene pocos tratamientos farmacológicos. Si bien es cierto que en muchos de los casos registrados se trata de un episodio aislado, para otros tantos esta es una situación crónica que puede poner en jaque su salud mental y autoestima. Y es que a pesar de que, según un estudio de la National Health and Social Life Survey, más del 30% de los hombres se enfrentará a ella en algún momento de su vida, la disfunción eréctil, la eyaculación precoz, la falta de deseo o libido o la deficiencia de testosterona siguen siendo tema un tema tabú.

Dejar de lado los prejuicios asociados a la falsa individualidad de este problema es el primer paso, seguido de una visita al médico especialista para hablar de lo que nos sucede para poder empezar alguno de los tratamientos disponibles en el mercado. El método terapéutico de Myhixel forma parte de este espectro, aún pequeño, de soluciones para combatir la eyaculación precoz y controlar el clímax.

Una propuesta tecnológica lejos de pastillas ni cremas anestésicas, que no tiene efectos secundarios y que, al tiempo que propone ejercicios para mejorar las relaciones sexuales en ocho semanas, da placer como cualquier juguete erótico del mercado. Se trata del Myhixel Control: una solución natural y clínicamente probada que ha sido creada para ayudar a los hombres a controlar y prolongar su eyaculación, mejorando su salud sexual y haciéndoles disfrutar más de sus momentos íntimos y relaciones sexuales. ¿La conoces?

Así es el nuevo dispositivo de Myhixel. Myhixel

Datos estructurados producto Nombre: Myhixel Control Descripción: Dispositivo erótico para mejorar de forma natural la eyaculación precoz. Creada para ayudar a los hombres a controlar y prolongar su eyaculación y, por tanto, para mejorar sus experiencias sexuales. Esta solución emplea un dispositivo y una aplicación móvil segura y anónima que ofrece un programa de entrenamiento de 8 semanas. Marca: Myhixel Rating: 4.8 Autor del rating: 20deCompras Precio: 229.49 Imagen:

Esta solución de Myhixel no solo es útil para quienes padecen eyaculación precoz, puesto que, tanto si tenemos falta de control ocasional como si queremos aumentar nuestro tiempo de duración en la cama (y mejorar así nuestras experiencias sexuales), este dispositivo puede ser de gran ayuda. Por tanto, no hay usuario que no pueda sacar partido al entrenamiento que ofrece Myhixel Control para controlar el clímax. Además, con esta herramienta se evitan los posibles efectos secundarios que causan otros métodos diseñados para este tratamiento, como cremas o pastillas.

Los avances tecnológicos con los que ha sido diseñada están específicamente pensados para mejorar el control eyaculatorio en 8 semanas. Para ello, el dispositivo ha sido mejorado con un sistema de calentamiento realista, base incluida, que imita la temperatura corporal. Además, su vibración terapéutica se ha mejorado para que esta sea constante, suave y segura. Otros aspectos técnicos que destacan es que el gadget emplea dos niveles de succión para una sensación más realista a lo que contribuye su diseño anatómico interior. Además, es resistente al agua y fácil de limpiar.

Cómo controlar la eyaculación en 8 semanas

Todo ello se completa con la aplicación Myhixel Play, que se conecta mediante bluetooth, para ofrecer una experiencia personalizada a través de los datos introducidos por el usuario y recogidos en tiempo real por el propio dispositivo, una de las novedades de esta nueva versión. Con ello, la app realiza recomendaciones y estadísticas. Además, en ella encontramos un programa de entrenamiento guiado, anónimo y gamificado que dura 8 semanas en las cuales el usuario mejorará el control eyaculatorio. También pone a nuestro alcance información y consejos sobre nutrición, deporte y mindfulness enfocados al bienestar sexual, todo enfocado a una mejora global.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Myhixel y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.