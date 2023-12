¿Cómo afecta el tabaco a los fumadores pasivos? Las claves del plan antitabaco que Sanidad quiere reactivar

La polémica está servida en España. La recién elegida como nueva ministra de Sanidad, Mónica García, busca poner de nuevo en marca el borrador de un plan elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2021 que busca aumentar espacios libres de humo, subir impuestos y regular nuevas formas de fumar, como el vapeo. Ahora bien, ¿se va a prohibir fumar en las terrazas?

La médica anestesióloga y política española no lo dejó claro cuando fue preguntada en una entrevista en la radio. "La medida concreta estamos estudiándola. Hay comunidades que la han propuesto. Y hay comunidades que lo propusieron en la pandemia. Creo que hay consenso". Sin embargo, las reacciones de unos y de otros no se han hecho esperar. Este es el caso de Cataluña. Durante el fin de semana el conseller de Salud, Manel Balcells, la medida "no se ha aparcado", lo que ha levantado polémica entre sectores a favor y en contra.

Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Almeida, se muestra contrario a la medida para luchar contra el tabaquismo: "Me parece disparatado" ha llegado a decir. Unas declaraciones similares a las que ha hecho la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha rechazado este intento de "demonizar" el consumo de tabaco al aire libre. "Espero que se publiquen esos informes que nos dicen que en las terrazas es tan perjudicial", ha añadido, al mismo tiempo que dejaba claro que ella no es fumadora.

Cuáles son los riesgos para la salud del tabaquismo pasivo

Se ha demostrado que las personas que no fuman, pero que respiran el aire contaminado por el tabaco, lo que se conoce como fumadores pasivos, también corren riesgos. Inhalar el aire contaminado por el humo del tabaco incrementa el riesgo de padecer las mismas enfermedades de corazón y de pulmón que los fumadores. Esto es lo que se puede leer en el 'Plan Nacional sobre Drogas' del Gobierno de España.

A lo que desde la página web del Ministerio de Sanidad añaden: "Además, si padecen problemas alérgicos, cardiovasculares o asmáticos, pueden ver agravada su sintomatología". Estos riesgos son especialmente significativos en el caso de las mujeres embarazadas y los niños. Durante el embarazo existe un riesgo superior de aborto espontáneo, de nacimiento prematuro o de bajo peso al nacer.

En el caso de los niños, la exposición al humo del tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y se incrementa el riesgo de infecciones respiratorias, asma, neumonía y otitis. También se ha demostrado un empeoramiento de los niños asmáticos expuestos al humo del tabaco.

Un 51% más de riesgo de padecer cáncer oral

Las personas no fumadoras, pero que están expuestas al humo del tabaco, podrían tener un 51 % más de riesgo de desarrollar cáncer oral, según sugiere un estudio que publica hoy Tobacco Control del grupo British Medical Journal.

La investigación, efectuada por un equipo internacional, es un metaanálisis sobre cinco estudios previos relevantes para este aspecto, en el que participaron 6.977 personas (3.452 estaban expuestas al llamado "humo de segunda mano" y 3.525 no), que se realizaron en Asia, Europa, América del Norte y América Latina.

Concluyó que la duración de la exposición de más de diez o quince años aumentó el riesgo de cáncer oral a más del doble, en comparación con los individuos no enfrentados a ese humo.

El tabaquismo pasivo también puede afectar a la salud mental

Los niños que respiran el humo de tabaco tienen más riesgo de padecer problemas respiratorios y también son propensos a padecer problemas mentales, especialmente hiperactividad y mala conducta. Es la conclusión de un estudio de la University College de Londres publicado en la revista Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

¿Cuáles son los beneficios de dejar de fumar?

A las tres semanas de dejar de fumar la función pulmonar mejora un 30%, según asegura la experta de IMQ Prevención, Esther Enales. Se trata de un hábito que supone uno de los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas como, por ejemplo, pulmonares, cardiovasculares o cáncer.

No obstante, y a pesar de su riesgo, el consumo está "muy extendido", si bien cuando a los 15 años de haberlo abandonado el cuerpo estará "tan sano como si nunca lo hubiera hecho". En concreto, a los 20 minutos después de dejar de fumar, la tensión arterial baja hasta valores normales y la frecuencia cardiaca se normaliza; y a las 8 horas, desaparece la nicotina circulante en sangre y los niveles de monóxido de carbono y oxígeno en sangre se normalizan, apareciendo irritabilidad y ansiedad.

Asimismo, pasadas 48 horas se disminuye el riesgo de sufrir un infarto cardiaco y se comienza a notar la diferencia en los sentidos del gusto y el olfato; a las 2 o 3 semanas, mejora la circulación, la función pulmonar aumenta hasta un 30% y se reduce la ansiedad; y al mes o tres meses ya es cuando se empiezan a notar mejorías como la desaparición de la tos, la congestión nasal y la fatiga, al tiempo que disminuyen las infecciones respiratorias.

A los seis meses de apagar el cigarrillo, se experimenta una clara mejoría de la circulación y la función respiratoria, desapareciendo la dependencia psíquica y recuperando la piel su elasticidad y brillo natural; al año se reduce a la mitad el riesgo de padecer una insuficiencia coronaria ya es un 50% inferior que en fumadores; a los cinco años, el riesgo de padecer una enfermedad cardiaca será igual al de un no fumador; y a los 10 o 15 años el riesgo de cáncer de pulmón es similar al de los no fumadores.

