Los cigarrillos electrónicos aumentan el riesgo de bronquitis y falta de aliento en las personas jóvenes, según un estudio

Aunque a menudo se presenten como una alternativa menos dañina al consumo de tabaco, lo cierto es que nuevos productos como los famosos 'vapers' no están exentos de riesgo para la salud humana. Así, los jóvenes que emplean productos de vapeo, normalmente conocidos como 'cigarrillos eléctricos', tienen riesgo de presentar síntomas de bronquitis y falta de aliento.

Cada vez más síntomas respiratorios

Esta es la conclusión que ha alcanzado un nuevo estudio publicado en la revista especializada Thorax y que detalla los resultados de un análisis de los datos de salud recogidos en el Southern California Children's Health Study entre 2014 y 2018, con énfasis en el uso concurrente de dispositivos de vapeo como los cigarrillos electrónicos y de productos de tabaco o cannabis (cuyo consumo recreativo es legal en el estado de California, Estados Unidos).

Concretamente, los investigadores disponían de la información incluida en una encuesta contestada por 2097 estudiantes con una edad media de 17 años en 2014, por 1609 de ellos en 2015, por 1502 en 2017 y por 1637 en 2018. En ella, reportaban datos como su uso de cigarrillos eléctricos, cigarrillos convencionales y cannabis. Igualmente, informaron sobre sus síntomas bronquíticos o su falta de aliento.

En cada ola del estudio hubo un número creciente de participantes que reportaba síntomas bronquíticos: en la primera fue un 19,5%, en la segunda fue un 22,5%, en la tercera un 23,5% y en la cuarta un 26%.

Más evidencia sobre los efectos negativos del vapeo

En cualquier caso, los síntomas respiratorios eran claramente más frecuentes entre aquellos jóvenes que habían consumido cigarrillos electrónicos en los 30 días previos que en aquellos que nunca los habían usado (81% más de riesgo en el caso de la ronquera, el doble de probabilidades en el caso de los síntomas bronquíticos y un 78% más de probabilidades de falta de aliento).

A pesar de que el ajuste de uso concurrente de tabaco o cannabis debilitaba estas diferencias, cabe señalar que incluso teniendo en cuenta estas variables existía una brecha estadísticamente significativa. La asociación también persistía al excluir a los participantes con historial de asma.

Se trata de datos que subrayan los riesgos comprobados de este tipo de dispositivos, sobre los que existe un consenso científico cada vez más sólido, y que llevan a los autores a recomendar la puesta en marcha de ulteriores regulaciones de los productos de vapeo.

