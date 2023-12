¿Fumar en las terrazas? La intención del Govern de retomar el trabajo para prohibirlo reabre la polémica en Cataluña

La idea de prohibir el consumo de tabaco en las terrazas vuelve a plantearse en la Cataluña, después de haber estado en 'stand by' durante varios meses. Y es que, según aseguró durante el fin de semana el conseller de Salud, Manel Balcells, la medida "no se ha aparcado", lo que ha levantado polémica entre sectores a favor y en contra.

Desde el Gremi de Restauració de Barcelona han asegurado a 20minutos.es que "ni el conseller ni su equipo se han puesto en contacto" con ellos, lo que les ha generado confusión. "¿Alguien ha preguntado a los que se sientan en las terrazas qué opinan? Ellos no. Nosotros, sí", han apuntado.

En octubre de 2021, el gremio realizó una encuesta a 1.000 ciudadanos de la capital catalana. Esta mostró que el 76% de los entrevistados veía innecesario endurecer la normativa antitabaco, puesto que la terraza "facilita la convivencia entre fumadores y no fumadores".

Incomodidad por el humo en las terrazas

Sin embargo, también hay restauradores que difieren de la opinión mayoritaria en su sector. Es el caso, por ejemplo, de Rubén Rodríguez, responsable del restaurante La Lolita de La Rambla de Catalunya de Barcelona. Él considera que los locales no tendrían por qué verse afectados y que, simplemente, el fumador "se acabaría adaptando a las nuevas circunstancias". Asimismo, cree firmemente en que un espacio libre de humo podría ofrecer una mejor experiencia a aquellos clientes que, muchas veces, "se ven incomodados por el humo del cigarro".

Así lo cree también Judit, clienta de un local cercano a La Lolita y actual fumadora activa. Afirma que la iniciativa podría resultar "muy buena", ya que no solo evitaría "molestar con el humo" a los fumadores pasivos. También podría ser "muy beneficiosa", dice, para aquellas personas que fuman, puesto que "si se les prohíbe fumar en las terrazas, inconscientemente acabarían fumando menos", lo que es "favorable para su salud".

Sin embargo, esta opinión no prevalece por igual entre todos los fumadores. Julio, cliente del mismo local que Judit, considera que si prohíben fumar en los exteriores de la restauración, así como se hizo hace años en sus interiores, "llegará un punto en que no se podrá fumar en ningún lado".

"Amenazas por parte de las tabacaleras"

Joan Lozano, coordinador del grupo de tabaco de La Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria (CAMFIC), opina que el generar espacios libres de humo "facilita en parte que los fumadores dejen de fumar". La cuestión es ir creando "poco a poco" áreas que protejan la salud de las personas, defiende.

Lozano asegura que ese "miedo" existente por parte de la restauración hacia la prohibición del tabaco en las terrazas viene de las antiguas "amenazas" por parte de las tabacaleras, que les aseguraban que se pondrían en riesgo de "perder dinero" si esta prohibición llegaba.

Asimismo, Lozano asegura que desde la restauración "deberían defender esta norma" y demostrar que proporcionan espacios libres de tabaco. En su opinión, eso no solo ofrecería un local más saludable para ellos y sus trabajadores, sino que también "beneficiaría la imagen de su negocio", ante una situación global "cada vez más ecologista".

"Se debe tener valentía y reforzar la ley"

Por otro lado, Pere Mariner, portavoz de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), ve "totalmente oportuno" que se lleve a cabo una medida que "tanto impacto está ocasionando en el fumador pasivo, aunque parezca que no". Desde la entidad consideran que la restauración "no tendría por qué verse afectada", ya que el fumador activo "se acabaría acostumbrando".

Así pues, consideran que el verdadero replanteamiento debería ser "el poner en una balanza" el tema de la salud frente al de la facturación, puesto que pese a que las ganancias económicas resultan ser de vital importancia, "la salud debería ir por encima de todo". Confían en que, esta vez, "sí se tenga valentía para reforzar la ley y que se acabe regulando".

Las intenciones del Govern

El conseller de Salud afirmó este domingo que no aparca la idea de regular el uso del tabaco en las terrazas y también dentro de los vehículos. "Las terrazas son un espacio donde no protegemos bastante al fumador pasivo. Pienso que se tiene que prohibir, me habría gustado que hubiera sido en 2023, pero no lo podemos incluir todo", afirmó en una entrevista en 'La Vanguardia'.

"Estamos hablando con el Ayuntamiento, con el Departamento de Empresa y Trabajo, con el Gremi de Restauració y con Salud Pública", señaló, y apostó por una "modificación puntual" de la actual Ley del tabaco.