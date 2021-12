Tirar piedras sobre nuestro tejado

Lo de tirar piedras sobre tu propio tejado siempre ha sido de tontos. Lo de tirar piedras en tejado ajeno, de malas personas, pero lo peor es hacer ambas cosas y ser tonto y mala persona. Es lo que me parecen los que han destrozado el cristal de la librería feminista Mujeres y Compañía en Madrid.

Digo malas personas por romper algo ajeno y atacar a quien no te ha hecho ningún daño personal. Y tontos, porque cualquiera que no trabaja, sino que destruye su propia democracia, me lo parece. ¿Hay que volver a decir que el feminismo es un valor intrínseco de la democracia en la que vivimos? Nuestra Constitución habla de la igualdad entre hombres y mujeres sin que prevalezca ninguna razón de nacimiento, raza o sexo. Lo pueden llamar artículo 14, pero también feminismo, porque de eso trata, de que todas y todos seamos iguales. Han elegido una librería y eso les define.

"Nuestra Constitución habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Lo pueden llamar artículo 14, pero también feminismo"

No es la primera vez que se queman o prohíben libros, en la ficción, en la película Fahrenheit 451, o en la realidad, durante la Inquisición por ejemplo. Y los que los quemaban tenían una razón, el temor de que la gente pensase por ellos mismos, fuese libre y tuviese otro pensamiento que no fuera el establecido. Y por otro lado, me recuerda a las lapidaciones, donde tirando piedras, en determinados países, se acaba matando a las mujeres presuntamente culpables de adulterio o pecado imperdonable.

No es la primera vez que las piedras se usan para alienarnos o para acabar con nosotras, pero tampoco es la primera vez que los cristales se reconstruyen como nosotras mismas. Nos volveremos a levantar, como la librería volverá a abrir, como el feminismo seguirá abriéndose paso entre tontos, malas personas y no tan tontos.