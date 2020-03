El coronavirus no significa vacaciones, ni es como una gripe

1. No son vacaciones, ni una gripe, poca broma.

2.Tampoco es un película de Hollywood, la humanidad no va a desapecer, calma.

3. Suspendan ustedes también la práctica del deporte nacional: quejarse y criticarlo todo sin mirarse el ombligo. Practiquen la responsabilidad.

4. Si no se puede salir, tocar o abrazar, no salgan, no toquen, no abracen, punto.

5. Dejen trabajar a los médicos y no saturen el hospital si no es necesario.

6. En casa, como en ningún sitio.

7. Señor Sánchez, esto es una emergencia, si algo se tiene que ordenar, no lo recomiende.

8. Señores políticos, den ejemplo actuando con eficiencia, Italia y China marcan el camino.

Es imprescindible que vayan de la mano en esto, o mejor, codo con codo.