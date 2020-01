Hemos llegado a las 7 y media de la tarde después de una etapa bastante machacona. No era difícil ni larga, pero los primeros 130 kilómetros eran piedra, la misma que encontramos ayer, mezclada con arena, piedra muy grande. Bastante dificilillo, por lo menos a mí no se me da bien, pero bueno, hemos conseguido pasarlo bien.

Luego hasta el final de la especial, que eran 350 kilómetros, ha sido arena, muy machacona pero bien. Hemos tenido cuando quedaban 30 kilómetros un problema, hemos parado porque tenía la mano tensa y no arrancaba ya mi moto. Hemos mirado fusibles y todo y hemos probado con la batería de Javi en mi moto y ya ha arrancado.

Así que hemos conseguido aprobar la especial... ¡otra más!

*Sara García intenta convertirse en la primera mujer en completar el Dakar en la categoría 'Original', sin asistencia.