No me agobies

Después de años de insistente publicidad tengo asimilado que la primavera siempre se adelanta y llega en pleno invierno a El Corte Inglés y que los fabricantes de turrón se las ingenian para colocarnos cada temporada con mayor antelación su mercancía en los estantes del súper sin mirar el calendario, pero confieso que este año ver en los primeros días de octubre los árboles y las luces de Navidad ocupando en las grandes superficies el lugar que hasta ayer estaba destinado a las tumbonas de playa me ha hecho saltar todas las alarmas.

Y esto no ha hecho más que empezar. También nos espera un frenético noviembre, que hasta hace no tanto era un mes tristorro y aburrido y en los últimos tiempos se nos ha llenado de festejos y celebraciones importadas que ahora rebosan el calendario. Halloween, Thanksgiving, Black Friday y hasta el día del soltero chino, el 11 del 11, que permite buenas compras y descuentos en internet.

Total, que entre unas cosas y otras estamos con el puente del Pilar, enseguida con el de todos los Santos, sin darnos cuenta en el de la Constitución y ya tenemos las campanadas y las uvas.

Que conste que a mí me gusta una fiesta como al que más y me apunto a todo lo que venga… pero que no me agobien. Me parece escuchar a mi abuela diciendo aquello... A ver dónde vamos con esas prisas…