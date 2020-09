El virus no entiende de ideología, se nos repitió al principio de la pandemia. Pero ahora sabemos que sí entiende de condiciones de vida. Golpea más cruelmente donde hay menos renta per cápita y menos recursos y servicios. Los confinamientos selectivos, por eso, deben ir acompañados de medidas conjuntas entre administraciones, del signo que sean, para ir a la raíz de esta realidad. Si no, la brecha económico-social se agrandará, y con dolorosas consecuencias.