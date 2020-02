En política pasa como en el resto de órdenes de la vida: espacio que tú no ocupas, espacio que ocupa otro. En Andalucía lo estamos viendo con una batalla muy poco subterránea, la que tiene al PP, al PSOE y a lo que queda de Adelante Andalucía enarbolando banderas blancas y verdes y peleándose por ver quién es el más andalucista de todos al sur de Despeñaperros, con Ciudadanos y Vox de espectadores del reality.

Durante cuarenta años, con permiso del difunto Partido Andalucista y de formaciones similares, el PSOE ha logrado una identificación casi mística entre el partido y la región. Pero ahora esa simbiosis se está resquebrajando tras el desalojo socialista de San Telmo y otros actores políticos reclaman su espacio en estos lares.

El PP, con un Moreno Bonilla que parece el bisnieto de Blas Infante, porque entiende que le tiene que arrebatar esa posición al PSOE para así utilizar el andalucismo en su estrategia de confrontación con el Gobierno central de Pedro Sánchez... y de María Jesús Montero.

Y los grupos a la izquierda del socialismo, con Teresa Rodríguez reconvertida en lideresa irredenta del PNV de la Caleta, porque interpretan que la reivindicación nacionalista les permitirá tener una voz propia e identificable ahora que los suyos de Madrid gobiernan en España con su adversario natural, que no es la derecha sino el Partido Socialista.

Este andalucismo 5G de nueva generación tiene algo de postureo, pero reconozco que sabe recoger una percepción que está anidando en la mente de muchos andaluces: la de que aquí, quien no llora no mama, y que si no lloramos ni protestamos enarbolando la bandera blanca y verde, Madrid nos tratará mucho peor que a Cataluña, al País Vasco... o que a Teruel. Será o no verdad, pero este mensaje está calando. Y el que lo entienda, saldrá ganando.