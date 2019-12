Investidura con roscón separatista

Si nada se tuerce, Pedro Sánchez sacará adelante su investidura la primera semana de enero, probablemente antes de Reyes. ERC exige como última condición que la Abogacía del Estado apoye la excarcelación de Oriol Junqueras para que pueda recoger el acta de eurodiputado en virtud de la sentencia del TJUE. Es muy probable que así sea y no solo porque el Gobierno en funciones vaya a imponerlo por conveniencia política.

En junio pasado este organismo que depende del Ministerio de Justicia ya sostenía, contra el criterio de Fiscalía, que el Tribunal Supremo debía permitir al líder republicano ir al Congreso a jurar ese cargo. Aunque muchos son los elogios que ha recibido Manuel Marchena por la forma como ha conducido el juicio del procés, la cuestión prejudicial que presentó ante los jueces de Luxemburgo se ha acabado convirtiendo en un gol en propia puerta.

Los separatistas se han encontrado con una victoria en el último momento cuando parecía que Carles Puigdemont no iba a ser eurodiputado porque hasta ahora el criterio para acceder a ese cargo exigía completar los requerimientos del derecho interno de los Estados.

No parece sin embargo probable que el TS vaya a excarcelar a Junqueras porque hay otros argumentos jurídicos de peso en contra, pero en ERC se conforman con que la Abogacía defienda su libertad. Es ciertamente dramático que la gobernabilidad de España esté en manos de un partido que defiende la ruptura territorial. Su estrategia es ensanchar la base social del independentismo en el área metropolitana de Barcelona para doblar el apoyo, acercándolo al 40% (ahora no rebasa el 20%), y sumarlo a ese otro 60% secesionista en la Cataluña interior. A partir de ahí, forzar otro referéndum. Los republicanos consideran que la mejor forma de lograrlo es invistiendo ahora a Sánchez para vender su faceta social y alcanzar la presidencia de la Generalitat tras las próximas autonómicas.

El congreso de ERC ha dado vía libre a la investidura porque sus líderes van a poder explicar que han obtenido del PSOE la mesa de diálogo entre gobiernos e impuesto un cambio de política que puede facilitar la excarcelación de los presos. No habrá independencia ni autodeterminación a medio plazo pero nuestra democracia va a vivir bajo el chantaje permanente de un partido cuya razón es lograr la republicana catalana.

Que desista ahora de la vía unilateral consciente de sus debilidades no le convierte en menos peligroso sino en más astuto. La irresponsabilidad de las fuerzas constitucionalistas por no llegar nunca a acuerdos y sortear esa trampa no tiene perdón.