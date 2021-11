Stefan Gössling, profesor de turismo de la Universidad de Linnaeus, en Suecia, estuvo varios meses rastreando en 2018 los perfiles de los megaricos en las redes sociales. Su objetivo era claro: tratar de descubrir los niveles de consumo individual de los que más dinero tienen en el mundo.

Según la BBC, Gössling halló que Bill Gates, uno de los defensores del medio ambiente más conocido, cogió 59 vuelos en 2017, lo que significó hacer 343.500 km, es decir, dio más de ocho veces la vuelta al mundo. Sus viajes generaron más de 1.600 toneladas de gases de efecto invernadero, el equivalente a las emisiones anuales de 105 estadounidenses.

Gates forma parte de “la élite contaminante”. La élite del 1%, que es la responsable del 15% de las emisiones planetarias, según Oxfam y el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo, casi el doble que el 50% más pobre del mundo, que fue responsable de solo el 7%. El 10% más rico fue el causante, según las mismas organizaciones, de alrededor de la mitad de las emisiones globales en 2015, pero serán los pobres los que, a pesar de ser los que menos contaminan, los que sufrirán con más intensidad los impactos climáticos.

Tal como están las cosas, según la BBC, la mayoría de las personas en los países ricos consumen de una forma que “están acelerando la catástrofe climática”.

Si se tienen en cuenta todos los bienes importados, la persona promedio en el Reino Unido “emite 8,5 toneladas de carbono al año”, una cifra que se eleva a 14,2 toneladas en Canadá.

Si se quiere cumplir con el objetivo de no superar los 1,5 grados de calentamiento, no se pueden emitir más de 0,7 toneladas por persona para el 2050. Nos guste o no, vamos a tener que cambiar algunos de nuestros hábitos.

El consumo personal es un tema peliagudo, pero los estilos de vida están moldeados por el contexto, y “las personas ricas marcan el tono de consumo al que todos aspiran”.