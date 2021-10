La encuesta de 20minutos revela que más de la mitad de los españoles cree que no servirá de nada limitar el alquiler. No digo que no si la actitud que tomen los inquilinos es actuar como si no hubiera ley. Pero si miramos la letra pequeña de los contratos y denunciamos, ¡y tanto que sirve! Ayer en Barcelona se impuso la primera multa por incumplimiento.