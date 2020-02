Música de (y para) Carnaval

Me encantan las fiestas y me apasiona disfrazarme, así que os podréis imaginar que Carnaval es uno de mis momentos preferidos del año. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar por qué en cada momento señalado la música nos acompaña? De verdad, estoy más enamorado de ella que Andrea Bocelli y Marta Sánchez juntos.

Ya estamos en Carnaval y no entiendo por qué, a diferencia de lo que ocurría hace no mucho, los artistas no marcan estos días en sus calendarios como fechas idóneas para sus lanzamientos. ¿Cuántas canciones bailamos en Carnaval?

Es cierto que San Valentín y que el invierno es época de las canciones/pastelada, pero ¡basta ya! Es momento de cambiar el chip, llega el buen tiempo y es hora de comenzar nuestra primavera anticipada escuchando canciones más festivas y divertidas. ¿Qué pasó con los éxitos carnavalescos como los de Georgie Dann o King Africa?

Algunos artistas como Fórmula Abierta, Carlinhos Brown, Chayanne o incluso Maluma nos han hecho gozar rindiendo homenaje a estas fechas. Y sí, he dicho Maluma porque, antes de ser la superestrella del reguetón, desde 2014 nos hace bailar con No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Yo ni me acordaba de que esta canción era suya…

Y como estos, muchos más hasta llegar a la más grande, a la que más debe el Carnaval, a la voz que año tras año suena cantándole y nos hace venirnos arriba: Celia Cruz. El mítico La Vida es un carnaval es, sin lugar a dudas el himno oficial moral para todos los que amamos estas fechas. Es una canción que te hace venirte arriba, que te revoluciona las entrañas y que te alegra. Eso es el Carnaval. Con lo bien que estaría actualizar la playlist año tras año…