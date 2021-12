Cerrando el año…

¡Qué orgullo poder cerrar el año despidiendo 2021 desde estas páginas! ¿Qué tal ha ido? Para mí, 2021 ha sido un año lleno de incertidumbres, de nervios, de inestabilidad laboral y mental por miedo a lo que un test de antígenos pudiese determinar. Pero sobre todo, ha sido un muy buen año.

Cuando hace 365 días me despedía de 2020 pensaba que ocurrirían cosas que, o bien no han ocurrido o, no han sido como esperaba: el disco de Miley Cyrus a lo Metallica sigue esperando, Rihanna continúa desaparecida en lo que a la música se refiere, las Spice no han logrado convencer a Victoria Beckham para un regreso de las cinco sobre los escenarios, el esperado nuevo disco de Adele no ha sido para tanto y las Little Mix, lejos de consolidarse como trío tras la espantada de Jesy Nelson, han anunciado que se van a tomar un respiro. Vaya…

Pienso en mis propósitos para 2022 y no los tengo demasiado claros. Ahora lo que importa es el día a día

En 2021 el vinilo siguió creciendo en adeptos, Blas Cantó brilló en Eurovisión, las Ella Baila Sola regresaron a los escenarios con un más que prescindible reencuentro que no era lo que esperábamos, Dani Martín jugó con nuestros sentimientos al amagar con un posible regreso de El Canto del Loco, Aitana descubrió que era celíaca, las reinas del drag enamoraron a la audiencia y escuchamos estupefactos los berridos ‘autotuneados’ de Esperanza Aguirre y la Preysler. ¿Qué más podemos pedir?

Pienso en mis propósitos para 2022 y no los tengo demasiado claros. Ahora lo que importa es el día a día: ya no sirve hacer planes a largo plazo (y en ocasiones ni a corto). La improvisación está a la orden del día. ¿Comprar entradas para un concierto en 2022? Sí, pero con seguro de cancelación. Quiero aprender a vivir más del momento y del camino. Quiero disfrutar de las pequeñas cosas, reír con la gente que me rodea y exprimir cada nota de las melodías. ¡Feliz Nochevieja! ¡A por 2022!