Lo 'remember' está de moda

"Echar la vista atrás es bueno a veces"... cantaba Karina mientras buscaba en su baúl lleno de recuerdos, y la verdad es que el día menos pensado podríamos ver a la eurovisiva artista de gira por España llenando recintos de nostálgicos con ganas de guateque.

La música, sin darnos cuenta, nos acompaña en los momentos más importantes de nuestras vidas. Todos tenemos una canción asociada a cada uno de los instantes más importantes que nos ha tocado vivir. Una primera cita, un beso especial, una loca fiesta de cumpleaños, una ruptura... ¡No hay nada que nos identifique más que la banda sonora de nuestra existencia! ¿Cuántas listas de reproducción guardas con éxitos de los 90? Yo, unas cuantas.

Estamos en una época en la que lo de antes ha vuelto, y en muchas ocasiones para quedarse. Artistas que estaban en el olvido y que resurgen de sus cenizas, grupos como las Spice que arrasan con sus giras, míticas estrellas como Extremoduro que cuelgan el cartel de ‘no hay entradas’ en todos sus conciertos tras anunciar su retirada definitiva o celebrities como la Pantoja que, después de lavar su imagen, se actualiza y vuelve a sacar single. Hasta aquí todo bien, ¿pero os habéis dado cuenta de que los años 2000 ya son considerados una reliquia? Madre mía, ¡qué rápido pasa el tiempo!

Cuando salgo, no dejo de escuchar música de Milk Inc, Rosa de España, Mónica Naranjo, Britney, OBK, Cascada, La Quinta Estación, David Civera... Los 2000 han vuelto. Es una realidad y prueba de ello es el festival Love The Tuenti's que en junio llega a Madrid con algunos de estos artistas, y más. Cantantes que fueron los ‘protas’ de nuestras noches de fiesta cuando éramos mozos y que hoy suenan a recuerdos apetecibles.